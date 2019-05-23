Kazada Hayatını Kaybeden Şarkıcı Sevda Acar'ın Ailesine Başkasının Cenazesini Verdiler
Adana'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Sevda Acar'ın yakınlarına, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yanlışlıkla başkasının cenazesi verildi.
Şarkıcı Sevda Acar, Adana'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu Morgu'na giden şarkıcının yakınlarına yanlışlıkla başkasının cenazesi verildi. Son kez akrabası Sevda Acar'ın yüzünü görmek istediğini söyleyen Nesimi Acar, cenazenin yaşlı bir kadına ait olduğunu görünce yapılan yanlışlık ortaya çıktı.
KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda dün bir trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay Altun (57) yönetimindeki 31 B 3056 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Tuncay Altun ile otomobilde bulunan şarkıcı Sevda Acar'ın (50) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tuncay Altun ve Sevda Acar'ın cenazeleri de otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
CENAZELERİ KARIŞTIRDILAR
Şarkıcı Sevda Acar'ın yakınları, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan aldıkları cenazeyi toprağa vermek için Küçükoba Mezarlığı'na götürdü. Acar'ın cenazesi mezarlıktaki gasilhanede yıkanırken, akrabası Nesimi Acar son bir kez Sevda Acar'ın yüzünü görmek istedi. Bu sırada Nesimi Acar, cenazenin Sevda Acar'a ait olmadığını, yaşlı bir kadına ait olduğunu fark etti. Diğer akrabalar da cenazelerin karıştırıldığını fark edince cenazeyi araçla Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürdü.
GERİDE 2 ENGELLİ ÇOCUĞU KALDI
Karıştırılan cenazenin kimsesiz bir kadına ait olduğu anlaşılırken, Sevda Acar'ın cenazesi yakınları tarafından Küçükoba Mezarlığı'na götürülerek son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, şarkıcı Sevda Acar'ın 10 yıl önce eşi Hüseyin Acar'ı ve 2 ay önce de oğlu İsmail Acar'ı (29) kalp krizi nedeniyle kaybettiği, geride öksüz ve yetim 2 engelli çocuk bıraktığı bildirildi.
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sasirdikmi hayir ülkede lacka olmayan kurum kurulus isini görevini gerektigi gibi severek yapan siyasetci bürokrat memur isci kaldimi veya yaptigi isin mesuliyetini bilen yaptigi hatanin sonucunu düsünen kac kisi cikar dünyanin her yerinde her zaman yanlisliklar kazalar olabilir ama cagdas ve modern ülkelerde bunun bir yaptirimi vardir bizde ise ne istifa eden ne ciddi nede caydirici bir ceza alan var yapanin yaptigi yanina kar kaliyor iste adaletsizlik basi bozukluk sorumsuzluk burdan basliyorCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Dua edin ölüde olsa birşey vermişler, ya hiç vermeselerdi. . . ??? Rahmetli gideceği yere gitti, fiziki bedenini yaksan da onu ilgilendirmiyor ama yine de gönül yerini bilerek mezarına gitmeyi ister. . Ne oldum değil, NE YAPACAKLAR ACABA. . !!!?? hayata geliş de hayattan gidişde elde değil, başlangıçla bitiş arasında oyalanmaya YAŞAM deniyor. . .Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır......: her haberde varsın ne iş.Yayından Kaldır
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HAYAT NE GARİP :((((Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin, kader hiç de şefkatini göstermemiş kadıncağıza, günahı, sevabı onun boynuna tabi. . :(Cevap Yaz 20 3 Yayından Kaldır