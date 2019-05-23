Kazada Hayatını Kaybeden Şarkıcı Sevda Acar'ın Ailesine Başkasının Cenazesini Verdiler

Şarkıcı Sevda Acar, Adana'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu Morgu'na giden şarkıcının yakınlarına yanlışlıkla başkasının cenazesi verildi. Son kez akrabası Sevda Acar'ın yüzünü görmek istediğini söyleyen Nesimi Acar, cenazenin yaşlı bir kadına ait olduğunu görünce yapılan yanlışlık ortaya çıktı.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda dün bir trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay Altun (57) yönetimindeki 31 B 3056 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Tuncay Altun ile otomobilde bulunan şarkıcı Sevda Acar'ın (50) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tuncay Altun ve Sevda Acar'ın cenazeleri de otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

CENAZELERİ KARIŞTIRDILAR

Şarkıcı Sevda Acar'ın yakınları, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan aldıkları cenazeyi toprağa vermek için Küçükoba Mezarlığı'na götürdü. Acar'ın cenazesi mezarlıktaki gasilhanede yıkanırken, akrabası Nesimi Acar son bir kez Sevda Acar'ın yüzünü görmek istedi. Bu sırada Nesimi Acar, cenazenin Sevda Acar'a ait olmadığını, yaşlı bir kadına ait olduğunu fark etti. Diğer akrabalar da cenazelerin karıştırıldığını fark edince cenazeyi araçla Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürdü.

GERİDE 2 ENGELLİ ÇOCUĞU KALDI

Karıştırılan cenazenin kimsesiz bir kadına ait olduğu anlaşılırken, Sevda Acar'ın cenazesi yakınları tarafından Küçükoba Mezarlığı'na götürülerek son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, şarkıcı Sevda Acar'ın 10 yıl önce eşi Hüseyin Acar'ı ve 2 ay önce de oğlu İsmail Acar'ı (29) kalp krizi nedeniyle kaybettiği, geride öksüz ve yetim 2 engelli çocuk bıraktığı bildirildi.

Kaynak: DHA