Şarkıcı Zeynep Casali'nin oyuncu kızı Ceren Sarp evlendi

24.10.2019 09:59

Ünlü şarkıcı Zeynep Casali'ninin kızı Ceren Sarp, müzisyen Necmettin Engin, önceki gün Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu. Çiftin nikahına ünlü oyuncularda akın etti.

NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ TÜRKAN ŞORAY YAPTI

Habertürk'te yer alan habere göre; çiftin yakın dostlar arasında kıyılan nikahlarında şahitliği ise Yeşilçam'ın efsna oyuncusu Türkan Şoray ve Alişan Topaloğlu yaptı. Nikaha Ceren Sarp'ın annesi Zeynep Casalini, anneannesi Deniz Türkali, kardeşi Dafne Berk, Şenay Gürler ve İpek Bilgin gibi isimler katıldı.

"BİRBİRİMİZE BÜYÜK BİR AŞKIMIZ VAR"

Çiftin şahitliğini üstlenen Türkan Şoray, "Gelin benim çocuğum gibi. Bebekliğinden beri tanıyorum. Birbirimize büyük bir aşkımız var. Evlilikte dürüstlük, sadakat, karşılıklı anlayış, saygı şart. İnşallah mutlu olur." diye konuştu.

"DAMADIM DAVULCUDUR"

Kızını evlendiren şarkıcı Zeynep Casalini ise"Çok mutlular. İnşallah hep böyle sürer. Benim nasihatim yok. Yaşayarak her şeyi öğreniyorlar. Damadım davulcudur. Ailecek müzikle ilgileniyoruz." dedi.

Gelin Ceren Sarp, "Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Bir an önce bitirip eğlenmeye bakalım istiyorum." diyerek duygularını paylaştı.

CEREN SARP KİMDİR?

Sanatçı Zeynep Casalini'nin kızı olan Angela Ceren Sarp 1992 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olan Angela Ceren Sarp ilk oyunculuk deneyimini 1999 yılında Atıf Yılmaz'ın Eylül Fırtınası isimli filminde Hatice karakterini canlandırarak gerçekleştirmiştir. Bodrum Masalı, Seviyor Sevmiyor dizilerindede rol alan Angela Ceren Sarp ünlü yazar Vedat Türkali'nin torunudur. Angela Ceren Sarp'ın kökeni bir taraftan İtalya'ya bir taraftan'da Samsun'a dayanmaktadır.