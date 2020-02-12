Şarkıcı Zeynep Bastık, Yasak Elma dizisine geri dönüyor

12.02.2020 07:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 07:38

FOX TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma'nın 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Halit'ten boşanan Yıldız, yakın arkadaşlarını davet ettiği bir parti yapıyor ve eğlencede daha önce dizide İrem karakterini oynayan Zeynep Bastık şarkı söylüyor.

ZEYNEP BASTIK SÜRPRİZİ

Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın başrollerinde yer aldığı Yasak Elma'nın 17 Şubat Salı ekrana gelecek olan 69. yeni bölümüne Yıldız'ın doğum günü partisi damga vuracak. Yasak Elma yeni bölümüne güzel şarkıcı Zeynep Bastık konuk olacak.

Yasak Elma'nın geçtiğimiz sezonlarında Zeynep Bastık, İrem karakteriyle rol almıştı. Zeynep Bastık'ın canlandırığı İrem, Yıldız (Eda Ece) ve Zeynep'in (Sevda Erginci) kuzeni, Taksim'de rock barda solistlik yapan bir karakter olarak seyirci karşısına çıkmıştı. Bastık'ın diziye devam edip etmeyeceği ise henüz bir netlik kazanmadı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haftaya yayınlanacak olan bölümde Halit'ten boşanan Yıldız, Nadir'in düzenlediği doğum günü partisiyle büyük şaşkınlık yaşıyor. Diğer yandan ise Halit'ten intikam almayı sürdüren Yıldız, şirketin yönetim kurulu toplantısında herkesin ortasında Nadir'in evlilik teklifini kabul ettiğini açıklıyor.

YILDIZ VE LEYLA'NIN SAHNESİ TREND OLDU

Dizinin Pazartesi günü yayınlanan son bölümünde eşi Halit'in kendisini Leyla ile aldattığını öğrenen Yıldız, intikam almak için plan yaptı. Ender'in planıyla ise Leyla'yı rezil etmek isteyen Yıldız, şirketin ortasında Leyla'ya saldırdı. 'Kocamı ayarttın' diye bağıran Yıldız, Leyla'yı saçlarından tutarak fena halde darp etti. Dizinin bu sahnesi ise binlerce paylaşım alarak Twitter'da trend oldu.