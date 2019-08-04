Şarkıcı Yılmaz Morgül, kaslı vücuduyla hayrete düşürdü

Şu sıralar Çeşme'de tatil yapan Yılmaz Morgül, paylaştığı pozlarla en iyi vücudun kendisinde olduğunu iddia etti.

Bir dönem Survivor'a katılan ve adada yoğun tempodan dolayı oldukça zayıflayan Yılmaz Morgül, son görüntüsüyle şaşırttı. Düzenli olarak spor yapan Morgül, kaslı görüntüleriyle bambaşka birine dönüştü.

"EN İYİ VÜCUT BENDE"

Tatilden görüntülerini paylaşan Yılmaz Morgül, fit görüntüsünün sırrını da açıkladı. "Sanat dünyasında en iyi vücut bende" diyen Morgül, sağlıklı yiyecekler yediğini, düzenli egzersiz ve insan detoksu yaptığını belirtti.

"İNSAN DETOKSU YAPIYORUM"

Morgül kanseri yendikten sonra kendisini daha çok sevmeye başladığını da sözlerine ekledi: Beni üzen herkesi insan detoksu yaparak hayatımdan çıkardım. Terapi ve dualarla yaşımı 21'e sabitledim. Mottom iyilik yap, dua al."