Şarkıcı Yaşar İpek'ten Emine Bulut'un kızı için Darüşşafaka'ya çağrı

Şarkıcı Yaşar İpek'ten Emine Bulut'un kızı için Darüşşafaka'ya çağrı

Eşi Seren Serengil ile boşanacağı iddia edilen şarkıcı Yaşar İpek, Emine Bulut'un kızı için Darüşşafaka'ya çağrıda bulundu.

28.08.2019 10:39
Şarkıcı Yaşar İpek'ten Emine Bulut'un kızı için Darüşşafaka'ya çağrı

Son günlerde eşi Seren Serengil'le boşanacağı yönünde haberlerle gündeme gelen Yaşar İpek, sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşıma imza attı.

"EMİNE BULUT'UN KIZINI SINAVSIZ ALIN"

Yaşar İpek, "Kocası tarafından katledilen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı maalesef korkunç bir şekilde bu olaya şahit oluyor. Darüşşafaka özel durumdan bazı öğrencileri sınavsız okula alabiliyor ancak doğal afet ve ülkeyi sarsan olaylarda bu mümkün. Bundan büyük bir afet yok. Emine Bulut'un kızını okula sınavsız almak Darüşşafaka'ya yakışacak bir hareket olur. Birlikte ses çıkarırsak belki bir faydamız olur" paylaşımıyla Darüşşafaka'ya çağrıda Emine Bulut'un kızı için çağrıda bulundu.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası vefat etmiş, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak, onların yaşamlarını değiştiriyor. 1863 yılından bu yana "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla varlığını sürdüren Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun, Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda çağdaş koşullarda okumasını, yükseköğrenimleri esnasında da burs almalarını sağladı.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de yaşanan eski eş dehşeti Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Eski eşi tarafından kızının gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüleri sosyal medyada yeniden yayılırken, Bulut'un bıçaklanmasının hemen ardından sarf ettiği "Ölmek istemiyorum" sözü ise yürekleri dağladı. Annesi gözleri önünce can veren 10 yaşındaki kız çocuğunun "anne ne olur ölme" sözleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Şarkıcı Yaşar İpek'ten Emine Bulut'un kızı için Darüşşafaka'ya çağrı
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YORUMLAR (4)

  • YAPTIĞINI YAŞARSIN ALLAH''IN KANUNU:
    Yaşar İpek abi hemen topu Darüşşafaka''ya atma madem öyle sende ALLAH Rızası için okutabilirsin destek olabilirsin niye yok şu kurum okutsun yok bu kurum baksın ayaklarına yatıyorsunuz eee siz Yaşar İpek yapan bu halk kazandığın Miyonlarca TL nasıl kazandın ALLAH ALLAH ulaann işleri güçleri gündem olmak eyer siz gerçekten o kız arkadaşı düşünüyorsanız destek olurdunuz öyle kimselere bağıra bağıra REKLAM yapmadan size iyi 1 örnek ''HALUK LEVENT'' abimiz ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor sende y
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  • GÜL:
    ŞU SANATÇILAR DÜNYANIN PARASINI KAZANIYORLAR BİR GECEDE MADEM BU KADAR ÖZVERİLİSİNİZ NEDEN BİRİNİZDE BU YARDIMA MUHTAÇ ÇOCUKLARA YARDIM EDİP EĞİTİM MASRAFLARINI KARŞILAMIYORSUNUZ AZCIK LÜKS ARABALARA BİNECEK YERİNE BİR ÇOCUK EĞİTİN HER SANATÇI MUHTAÇ ÇOCUKLARA YARDIM ETSE ÜLKEDE YARDIMA MUHTAÇ ÇOCUK KALMAZ AMA NERDE ANCA AKIL VERSİNLER
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  • EBA:
    Doğru bir istek. Tranva yaşamış bir çocuktan sınavda başarı göstermesi beklenilemez. O çocuğun çok daha fazla ilgi alakaya ihtiyacı var.
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