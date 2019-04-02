Şarkıcı Tuğba Ekinci, Sette Olay Çıkardığı Söylenen Can Yaman'a Ateş Püskürdü
Şarkıcı Tuğba Ekinci, sette sorun çıkararak bir yardımcı oyuncuya fotoğraf makinesi attığı iddia edilen yakışıklı oyuncu Can Yaman'a "Çok şımarıksın, senden 20 tane var akıllı ol" diyerek ateş püskürdü.
Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman'ın, çekimleri izleyen bir izleyiciye sinirlenerek elindeki fotoğraf makinesini fırlattığı ve makinenin de yardımcı oyuncunun başına gelerek apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
Konu hakkında açıklama yapan Demet Özdemir, rol arkadaşının başına gelen olayda bir hayran tarafından hakaretlere maruz kalındığını ve Yaman'ın fotoğraf makinesini elinden düşürdüğünü açıkladı. Ancak şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından yakışıklı oyuncuya demediğini bırakmadı.
"SENDEN 20 TANE VAR AKILLI OL"
Can Yaman ve Demet Özdemir'in fotoğrafını paylaşan Tuğba Ekinci, yakışıklı oyuncuya şu sözlerle sitem etti:
"Beni iyi tanı unutma sözlerimi kimin çocuğusun bilmiyorum aileni tanımam çok şımarık sın ne oldum delisi senden iyi , babandan dayak yememişsin , daha öncede kıza bardak attın, şimdide bu şekildesin yazık o boya posa bu ülke sana para kazandırıyor .Jön falanda değilsin erkek adam saçı röfleyle gezmez bu senaryodan sonra da yemez bu saçın başka senaryolarda bir halta da benzemiyorsun röflesiz, senden 20 tane var akıllı ol etraf saf küçük kızlardan ibaret değil can oğlum."
DEMET ÖZDEMİR OLAYIN İÇ YÜZÜNÜ ANLATTI
Öte yandan yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Demet Özdemir, "Bugün haberlerde "hayran" adı altında bahsi geçen kişi sete izinsiz girip hakaretler savurup uyarıldığı halde uzaklaşmamıştır... Kaydı kesip Can'ın kolundan tutup bana laf atmıştır. Can da sözde hayrandan kolunu kurtarmaya çalışırken fotoğraf makinesi elinden düşmüştür." ifadelerini kullandı. Yaman ise, rol arkadaşının paylaşımı kendi Instagram hesabından paylaştı.
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hile hurdayla istanbulu ele geçirmek için çalışma yapıyolarmış geçersiz oyları geçerli hale getirip kendi hanelerine yazacaklar böyle bişey yaparsanız genel seçimde sizi sandığa gömeriz verilen oya saygılı olun seçilen adama saygılı olun bu ülke kimsenin babasının çiftliği değil senden taraf olunca iyi güzel ses yok karşıdan olunca pis kaka beceremez yapamaz , az bi elinizi çekin be şu milletin üzerinden , istanbulu ankarayı tehdit ediyolarmış genel seçimde ödersiniz bunun faturasını sorun yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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sanane tuğba ekinci başımıza araştırmacı gazeteci mi kesildin. konuyu anlamadan bu eleştiri niye. başkaları üzerinden popüler olma çabası niye. yazık yemin ederim ya.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Şarkıcılar, oyuncular... boş işler, çöpe atılan zamanlar...Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Kim seçilirse secilsin zamlar kapidaydi zaten bir seçim klasiği :) tanzim satış bile uçtu gittiiiCevap Yaz 1 1 Yayından KaldırCEVAP: çare sizdeydi bulun çaresini o zaman2 Yayından Kaldır