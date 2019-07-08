Şarkıcı Tuğba Ekinci, Ekrem İmamoğlu ile buluşan Murat Boz'a ateş püskürdü

Şarkıcı Murat Boz, YSK kararı ile 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık kampanyasına 100 bin lira bağışta bulunmasıyla gündeme gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Boz bugün Karadeniz Ereğlisi'nde ilk kez bir araya geldi. Buluşma sonrası fotoğrafları yayınlanan Murat Boz'e güzel yorumların yanı sıra bir çok eleştiri de geldi. Boz'u son olarak şarkıcı Tuğba Ekinci, "Ayakçı" diyerek eleştirdi.

"BİR KIBLENİZ OLSUN"

Yaptığı siyasi paylaşımlarla ve sivri çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından Murat Boz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğraflarını paylaştı. Ekinci paylaşımına "Bir kıbleniz olsun. Bedavacılığın sonu ayakçıklıktır" notunu ekledi.