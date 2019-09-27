Şarkıcı Songül Karlı, İmaj değiştirerek bambaşka birine dönüştü

27.09.2019 09:31

Bir dönem Uğur Arslan ile evlilik programı sunan, Songül Karlı yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Karlı, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlardan dolayı eski halinden eser kalmayan Karlı, son haliyle hayranlarını şaşırttı.

İKİ FARKLI SAÇ SEÇENEĞİNİ TAKİPÇİLERİNE SORDU

Şu sıralar ekranlardan uzak kalan Songül Karlı, yaptığı bir paylaşımla takipçilerini ikiye böldü. 46 yaşındaki Karlı, gittiği bir kuaförde iki yeni farklı saç stili deneyerek hangisinde karar kılacağını takipçilerine sordu.

SARI RENKTE KARAR KILDI

Karlı, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Sizce hangisi? Yeni imaj çalışmaları, yorumlarınız benim için önemli…" sorusunu sordu. Yorumları dikkate alan ünlü isim, saçlarını sarıya boyattı.