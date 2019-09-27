Şarkıcı Songül Karlı, İmaj değiştirerek bambaşka birine dönüştü

Şarkıcı Songül Karlı, İmaj değiştirerek bambaşka birine dönüştü

Türk Halk müziğinin tanınmış isimlerinden olan Songül Karlı, imaj değiştirerek bambaşka birine dönüştü. Karlı saçlarını sarıya boyatarak son haliyle hayranlarının karşısına çıktı.

27.09.2019 09:31
Şarkıcı Songül Karlı, İmaj değiştirerek bambaşka birine dönüştü

Bir dönem Uğur Arslan ile evlilik programı sunan, Songül Karlı yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Karlı, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlardan dolayı eski halinden eser kalmayan Karlı, son haliyle hayranlarını şaşırttı.

İKİ FARKLI SAÇ SEÇENEĞİNİ TAKİPÇİLERİNE SORDU

Şu sıralar ekranlardan uzak kalan Songül Karlı, yaptığı bir paylaşımla takipçilerini ikiye böldü. 46 yaşındaki Karlı, gittiği bir kuaförde iki yeni farklı saç stili deneyerek hangisinde karar kılacağını takipçilerine sordu.

SARI RENKTE KARAR KILDI

Karlı, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Sizce hangisi? Yeni imaj çalışmaları, yorumlarınız benim için önemli…" sorusunu sordu. Yorumları dikkate alan ünlü isim, saçlarını sarıya boyattı.

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YORUMLAR (33)

  • İPEK:
    güzel kadınlar neden estetik yaptırıp hep birbirine benzer hale gelir bundan şimdi saysan sanatçılardan 50 tane çıkar aynı tip aynı burun ağız bu kadın çok güzel çok kibar yüzlü biriydi ve şahsına münhasır bir güzelliği vardı uzaylı gibi kaşları olmuş
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  • ÜNLÜ SEVER:
    bir gün parayı bulursam tanışacağım kadınlardan birisin songül karlıbaşka kimler olabilir, hande erçel, sevda erginci, tuğba büyüküstün, denizdeki mayolu pozlarından sonra kesinlikle aleyna tilki, yasemin erbil, zeynep alkan, parayı bulursam var yaaaaa, inşallah bulurum :)
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  • PAPATYA:
    çok önemli songül hanımın saçları millet açlıkla depremle uğraşıyor ben 2 cocuk okutuyorum cebimde suan 5 tl yok akşam nasıl eve gideceğim diye düşünüyom bu hanım efendi saçı hangi renk olacakmış çok önemliymiş onu düşünüyor. Bu arada ben bir anneyim
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  • AYŞE ÖZDEMİR:
    ne kadar zarif ve güzel kadındı çirkin olmak için her şey yapmış kendine. hani bir şarkı var ya . . . o eski halimden eser yok şimdi. . herkesten farklı kaç kişi kaldı. . ?
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