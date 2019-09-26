Şarkıcı Sinan Akçıl ile 20 gün önce boşandığı eşi Burcu Kıratlı barıştı

26.09.2019 10:35

2019 yılının ilk günlerinde dünya evine giren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 20 gün önce tek celsede boşandı. Ayrılığa daha fazla dayanamayan çift, ilişkilerine ikinci bir şans vererek barışma kararı aldı.

AYRILIKLARI 20 GÜN SÜRDÜ

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, geçtiğimiz gün aynı anda paylaşım yaparak barışma sinyali verdi. Burcu Kıratlı elinde çiçeklerle verdiği pozu Instagram hesabından paylaşırken Sinan Akçıl da 24.09.2019 tarihini yazarak Milat notunu düşmüştü.

"SONUNA KADAR AŞKIN ARKASINDAYIM"

Barıştıkları iddia edilen çiftten Sinan Akçıl, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına özel bir açıklama yaparak barıştıklarını duyurdu. Akçıl, 2. Sayfa'y gönderdiği mesajda "Bazı büyük sevdalar hiçbir sözle anlatılmaz" Ne desek az ne desem eksik kalır. Hayattaki en değerli varlık Burcu benim için. Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım" dedi.

TEK CELSEDE BOŞANMIŞLARDI

Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 1 Ocak 2019'da yakın dostlarıyla Hollanda'ya giderek dünya evine girdi.Evliliklerinde sürekli kriz yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkartarak fotoğraflarını silmişti.

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl için ortaya atılan boşanma iddiası gerçek oldu. İkili 6 EKim'de Beykoz Adliyesi'nde 9 aylık evliliklerini anlaşmalı olarak noktaladı.