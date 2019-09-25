Şarkıcı Sıla ile aşk yaşayan şef Hazer Amani, evlilik sorularını duymamazlıktan geldi

25.09.2019 12:04

FOX TV dün akşam yeni yayın dönemi için bir kutlama düzenledi. Geceye Taner Ölmez, Engin Altan Düzyatan ve Hazer Amani gibi isimler katıldı. Etkinlik çıkışı Sıla Gençoğlu ile ilgili soruları yanıtlayan Hazer Amani, evlilik sorularını duymamazlıktan geldi.

"İLİŞKİMİZ HARİKA GİDİYOR"

Partiye moderatör olduğu The Taste Türkiye yarışmasının şefleriyle katılan Hazer Amani, 'Sıla Gençoğlu ile ilişkiniz nasıl gidiyor?' sorusuna "Harika gidiyor" cevabını verdi. Evlilik iddiaları için de "Bilmiyorum ki, bende bilmiyorum. Ben de sizden duyuyorum, her gün uyandığımda yeni haberler duyuyorum. Ne kadar güzel" dedi.

EVLİLİK SORULARINI DUYMAMAZLIKTAN GELDİ

Mekan çıkışı yeniden muhabirlerin hedefinde olan Hazer Amani, bir muhabirin 'Sıla ile evlenecek misiniz?' sorusunu birkaç kez "Duymuyorum" diyerek cevapsız bıraktı.