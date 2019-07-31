Şarkıcı Sıla, Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etti
Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olan şarkıcı Sıla, arabada sarmaş dolaş görüntülendiği ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etti.
Oyuncu Ahmet Kural'la ilişki yaşarken şiddet gördüğünü söyleyerek şikayetçi olan ve sosyal medya paylaşımları dışında bir süredir açıklama yapmayan şarkıcı Sıla Gençoğlu sessizliğini bozdu. Sıla, aylar önce arabada sarmaş dolaş görüntülendiği şef Hazer Amani ile birlikte olduğunu da ilk kez açıkladı.
YENİ AŞKINI İTİRAF ETTİ
Yeni şarkısı Karanfil ile hayranlarıyla buluşan Sıla Gençoğlu, stüdyolarının kapılarını Ömür Sabuncuoğlu'na açtı. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Sıla, birlikte olduğu kişi hakkında da ilk kez konuştu. Sıla "Kalbiniz dolu mu?" sorusu üzerine "Benim kalbim hep dolu" cevabını verdi.
"GÜZEL BİR ŞEY YAŞIYORUM"
Hazer Amani ile ilişkisini ilk kez net bir şekilde açıklayan Sıla, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyorum. Güzel bir şey yaşıyorum" dedi.
AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI
Sıla ve Hazer Amani bir arabanın arka koltuğunda sarmaş dolaş uyurken görüntülenmişlerdi. Amani, görüntülerin ardından çıkan aşk iddialarını da yalanlamıştı.
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buda önüne gelenle aşk yaşıyor ellamCevap Yaz Yayından Kaldır
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en lezzetli yemek eski tencerede pişer. Hazer işi biliyoCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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ŞEF İM UZAK DUR TAZMİNAT PEŞİNDE YİNE HA PARA LAZIM ADAMIM. KERİZ BULMAK ZORUNDA.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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düşmüş kadın burdanda kendisinden 20 yaş büyüğe doğru gider :) en son kendi büyüyünce küçük bulur ahh ahmet kural ah bu kadına aşık olmaya değermiydi gerçi aynı şeyi bende yaşadım bu tür kadınlar psikolojik sorunlu kadınlardırCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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HEP YALAN DOLAN SILA HANIM YAAAA- SADECE SARKILARINLA GÜNDEM OLUYORDUN ARTIK HEP ÖZEL HAYATINLA ILLALLAH YANICevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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dangalak akıllanmadı hala.Cevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır
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aamat dövmesinde ne yapsınCevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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Yakıştı mı sana. Özgür Mumcu gibi elit bir öğretim üyesinden sonra çıtayı çok çok fazla düşürüp ayyaşlarla, evlilerle düşüp kalkmak. Hiç yakışmıyor hiç.Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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SILA BENİM AŞKIM OLUR MUSUN?Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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Adamlar aynı tipte sanki.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır