Şarkıcı Sıla, Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etti

Oyuncu Ahmet Kural'la ilişki yaşarken şiddet gördüğünü söyleyerek şikayetçi olan ve sosyal medya paylaşımları dışında bir süredir açıklama yapmayan şarkıcı Sıla Gençoğlu sessizliğini bozdu. Sıla, aylar önce arabada sarmaş dolaş görüntülendiği şef Hazer Amani ile birlikte olduğunu da ilk kez açıkladı.

YENİ AŞKINI İTİRAF ETTİ

Yeni şarkısı Karanfil ile hayranlarıyla buluşan Sıla Gençoğlu, stüdyolarının kapılarını Ömür Sabuncuoğlu'na açtı. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Sıla, birlikte olduğu kişi hakkında da ilk kez konuştu. Sıla "Kalbiniz dolu mu?" sorusu üzerine "Benim kalbim hep dolu" cevabını verdi.

"GÜZEL BİR ŞEY YAŞIYORUM"

Hazer Amani ile ilişkisini ilk kez net bir şekilde açıklayan Sıla, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyorum. Güzel bir şey yaşıyorum" dedi.

AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Sıla ve Hazer Amani bir arabanın arka koltuğunda sarmaş dolaş uyurken görüntülenmişlerdi. Amani, görüntülerin ardından çıkan aşk iddialarını da yalanlamıştı.