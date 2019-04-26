Şarkıcı Sevcan Orhan, Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğuldu

Genç şarkıcı Barış Akarsu, 12 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Akarsu'nun annesi dün konuk olduğu 2. Sayfa programında gözyaşları içinde oğlunun ölmeden önceki son anlarını anlattı.

Gözü yaşlı annenin anlatıklarını izleyen ünlü türkücü Sevcan Orhan da canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

"OĞLUMLA VEFAT ETMEDEN ÖNCE EL ELEYDİK"

Doğum günü olan 29 Haziran'da Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu, 4 Temmuz 2007 yılında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun annesi programda şunları anlattı:

"Oğlumdan ayrılacağım hiç aklıma gelmezdi. Hepimizin gideceği yer orası. Kaza anı ben kız arkadaşıyla arabada kavga ettiklerini sanmıyorum. Benim oğlum onu yapmaz. O gün Barış'ın doğum günüydü. 29 Haziran'dı... 5 gün hastanede oğlumun yanındaydım, korkarsın deyip göstermediler. Vefat etmeden hemen önce oğlumla el eleydik. Hala 'anne ben geldim' diyecekmiş gibi bekliyorum onu. Eşyaları hala evimde, 12 senedir oğlumun kokusuyla yaşıyorum. Barış'ın hayranları kolum kanadım oldu, hiç yalnız kalmadım."

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bugün programın konuğu olan Sevcan Orhan ise o anların tekrardan yayınlanmasıyla gözyaşlarına hakim olamadı. Orhan, "Hayatımda dayanamadığım tek şey evladını kaybetmiş bir annenin gözyaşlarıdır." dedi.