Şarkıcı Selin Ciğerci, nişanlısına mesaj atan kadını ifşa ederek üzerine yürüdü

25.09.2019 07:34

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündeme gelen ve şimdilerde şarkıcılık ve DJ'lik yapan Selin Ciğerci, dün akşam nişanlısı Gökhan Çıra ile bir kafeye gitti. Çıra ile evlilik hazırlığı yapan Ciğerci, aynı mekandaki bir kadının sürekli sevgilisine mesaj attığını öne sürerek bağırıp çağırdı.

NİŞANLISINA MESAJ ATAN KADINI İFŞA ETTİ

Sevgilisine mesaj attığı iddia edilen Ö.P isimli kadının oturduğu masaya giden Selin Ciğerci, "Sen rezil bir kadınsın. Ben senden daha kadınım. Terbiyesiz" dedi. Ardından mekan görevlilerinin araya girmesi ve olay anını kameraya çeken E.U adlı bir müşterinin olayı kaydetmesiyle olay yatıştı.

"ÇOK HOŞ ÇOCUKSUN"

Tartışma sonrası sosyal medya hesabından video paylaşarak konuşan Selin Ciğerci, nişanlısına mesaj atan kadının bir eğlence mekanında halkla ilişkiler sorumlusu olarak çalıştığını belirtip sürekli kendilerini takip ettiğini söyledi. Ö.P'nin Gökhan Çıra'ya "Çok hoş çocuksun seninle yatmak istiyorum", "Selin'i bırak bana gel" gibi mesajlar attığını iddia eden Ciğerci, şunları söyledi: "Geçenlerde bir yakınımızın düğününde de bu kadın karşımıza çıktı. Düğün sahibiyle konuşup onu dışarı attırdık. Burada da görünce kan beynime sıçradı. Hanımefendiliğimi koruyup onu sadece sözlerimle rezil ettiğime dua etsin…

"TİPİNİ GÖRSENİZ, GÖĞÜSLERİ AĞZIMDAN ÇIKIYOR

Onun olduğu kafeye girdim ve 'Herkes bana baksın' diye bağırdım. Bu görmüş olduğunu kadın Gökhan'a bir senedir mesaj atıyor. Lütfen herkes yanındaki kocasına dikkat etsin. Bildiğiniz böyle rezil ettim asla vurmadım. Sinirimden çığlık çığlığa bağırıyorum. Oda yalık yalık pişkin pişkin 'Ben seni erkek arkadaşına mesaj atmadım ki' diyor. Arkadaşlarım döveceğimi zannettiği için beni tutuyor da zaten dövmem elimi kirletmem. Bana 'Gel yanıma otur konuşalım' diyor. Tipini görseniz göğüsleri ağzımdan çıkıyor zaten nasıl yanına oturabilirim. Benim onun yanına oturmam için farklı bir iş yapmam lazım kirlenirim, lekelenirim."

Ö.P

"SELİN CİĞERCİ ÜZERİME YÜRÜDÜ"

Yaşanan olay sonrası bir video çeken Ö.P ise "Selin Hanım'ın açıklamasını şimdi dinleme fırsatım oldu. Dediği olay doğru. Yalnız rezillik falan çıkarmadım diyor ya, bütün mekan şahit. Orada üzerime yürüdü, şovunu yaptı ve bana hakaret etti. Hatta materyali yerden topladılar paramparça olmuş kafama atacaktı. Zor tuttular. Aynı rezilliği düğünde de yaptı ve benim boğazıma sarıldı. Bundan sonra ben ona insanca gel konuşalım, yanlış anlıyorsun, böyle bir durum yok' dedim. Evet onlar ayrıyken ben yazdım 'İyi yapmışsın hoş çocuksun yazık ediyorsun kendine' dedim. Ben burada 'Sana aşığım Gökhan senin için ölüyorum, bitiyorum' diye bir cümlem yok. Sevgilisi gelip bir mekanda bana selam veriyor ve saatlerce bana bakıyor. Tanımadığı birine neden gelip selam veriyor ya da Selin'i bu kadar severken neden başka kızları kesiyor? Ben oralı bile olmadım" dedi.