Şarkıcı Mr Jade, ormanda yaptığı sporla Rocky'e benzetildi

16.08.2019 13:59

Şarkıları, başarılı iş adamı kariyeri ve fenomen kimliğiyle büyük ses getiren Sivaslı yıldız Mr. Jade, baba yurdu olan köyünde çektiği video ile "Türk Rocky" unvanını almaya başladı.

TAKİPÇİLERİNİ HAYRAN BIRAKTI

Mr. Jade, yoğun iş temposunun yanı sıra yaz tatilinin bir bölümünü geçirmek üzere gittiği köyünde çektiği videolarla büyük ses getiren Mr. Jade, son paylaşımıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

TRAKTÖR LASTİĞİYLE EGZERSİZ YAPTI

"Good Morning Sport in Village. Köyümde Sabah Sporu.." başlığıyla paylaştığı videosunda traktör lastiği ile yaptığı egzersiz çalışmaları, köyünden bir kişiyi kaldırdığı ağırlık çalışması ve kütükleri kullanarak yaptığı şınav çalışmasıyla doğayı kullanarak gücün nasıl korunacağını ortaya koymuş oldu.

Yaptığı çalışmaların zorluğu ve vücut yapısı yıldız isim için "Türk Rocky Mr. Jade" söylemlerini de beraberinde getirdi.