Şarkıcı Metin'den dikkat çeken açıklama: Müzik evrenseldir kategorize edilemez!

Yeni Gelin ve Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde rol alan Metin, müzik sektörüne hızlı bir giriş yaptı. İlk şarkısı Sevdim'le hayranlarının karşısına çıkan Metin, yaptığı açıklamada ünlü isimlerin son zamanlarda kendi tarzlarının yanı sıra arabeske döndüğünü söyledi.

Müziğin aslında evrensel bir bilim dalı olduğunu bazı üniversitelerde müzikoloji bölümlerinin de bulunduğunu dile getiren Metin, "Pop, caz, blues gibi arabeskin de önemli bir kültürü temsil eder. Ülkemizde müzik kültürünün omurgası Halk müziği ve sanat müziğidir. Diğer tüm tarzlar bu ana omurganın türevleridir. Arabesk ise milletimizin ruhuna hitap eden en popüler müzik türüdür. Amacım klasikleşmiş arabesk eserleri bugünkü genç nesil dinleyecilerimize de ulaştırıp sevdirebilmektir." dedi.

"ESERLERİN RUHU VARDIR, TIPKI CANLILAR GİBİ"

Pop müziğin önde gelen temsilcilerinin dahi artık arabesk eserleri yorumlamaya başladığını dile getiren Metin, sözlerine şöyle devam etti: "Hani arabesk yoz müzikti, hani insanları umutsuzluğa sürüklüyordu. Eserlerin ruhu vardır tıpkı canlılar gibi. Hiçbir şarkı için bu arabesk, bu pop denilemez. Müzik tarzı yapılan düzenleme (aranje) ve yorum ile oluşur. Örneğin merhum Kayahan 'Yemin Ettim' eserini okudu 'pop' dediler. İbrahim Tatlıses okudu 'arabesk' dediler. Ferdi Tayfur 'Bana da Söyle' şarkısını yorumladı 'bunalım' dediler. Ziynet Sali okudu 'insanın ruhuna can katıyor' dediler.

"MÜZİK EVRENSELDİR KATEGORİZE EDİLEMEZ"

Yıldız Tilbe yıllar önce pop sanatçısı olarak mesleğe başladı bugün arabeskin en önemli kadın temsilcisi. Tarkan yorumladığı eserlerde darbuka kullanıyor keman kullanıyor kulağa hoş geliyor. Arabesk yorumcular kullanınca demode deniyor. Müziği kategorize etmeyi bırakalım artık. Her eserin arkasında duygu ve ruh vardır. Kabul edin veya etmeyin bizim ruhumuz da kültürümüz de arabesk.İşte ben tam da bu anlayışı yıkmak ve gençlerimize bu kültürü doğru tanıtmak için Arabesk müziğini yorumluyorum. Millet olarak sanata kültüre önyargısız bakmayı öğrenmeliyiz."