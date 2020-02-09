Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
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Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi

Merve Özbey dünya evine girdi. Özbey, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak ile bu akşam gerçekleşen düğünle evlendi.

09.02.2020 20:08 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:21
Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi

Ünlü şarkıcı , yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu birlikte olduğu iş adamı ile dünyaevine girdi.

ARALIK AYINDA NİŞANLANMIŞLARDI

Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kenan Koçak ile geçtiğimiz aralık ayında nişanlanmıştı. Çift bu akşam Raffles Otel'de gerçekleşen düğünle evlendi.

DÜĞÜN İÇİN 600 BİN LİRA HARCADILAR

Düğün için hiçbir masraftan kaçınmayan ünlü çift, 600 davetlinin katılacağı gecede, düğünün tüm hazırlıkları için toplam 600 bin lira harcadı.

DAVUL-ZURNA EŞLİĞİNDE EVİNDEN ÇIKTI

Örf ve adetlere uygun bir kına gecesi düzenleyen Merve Özbey, bugün de evinden davul-zurna eşliğinde çıktı. İkilinin heyecanı objektiflere böyle yansıdı.


Haber Videosu

: Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
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