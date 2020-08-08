Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi "Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer" ve "İhanetin Bekçisi" gibi şarkılarla 2000'li yılların ilk dönemine damga vuran 41 yaşındaki şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi.

2000'li yılların ilk dönemine damga vuran 41 yaşındaki şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu bambaşka bir görünüme kavuştu. Yıllar içerisinde birçok estetik operasyon geçiren Lara'nın son halini görenler tanımakta zorluk çekiyor.

GÖZ RENGİ BİLE DEĞİŞTİ

"Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer" ve "İhanetin Bekçisi" gibi şarkılarla bir dönemin en çok dinlenen isimlerinden biri olan Lara, son zamanlarda yüzündeki değişimle gündem olmuştu. 40 yaşındaki ünlü şarkıcı, yıllar içerisinde birçok estetik operasyon geçirdi.

Bir hayli zayıflayan ve göğüslerine silikon taktıran Lara'nın göz rengi bile değişti. Hayranları, son hali ile şaşırtan Lara'yı tanımakta zorlandı.

İşte Lara'nın şaşırtan değişimi: