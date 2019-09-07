Şarkıcı Kylie Rae Harris, akrabalarının da hayatını kaybettiği yolda vefat etti

07.09.2019 11:08

30 yaşındaki country müzik şarkıcısı Kylie Rae Harris, New Mexico'da bir araba kazasında hayatını kaybetti. Kazanın detayları inanılmaz bir tesadüfü ortaya çıkardı. Şarkıcı sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımda ise geçtiği otoyolda birçok yakınının hayatını kaybettiğini söylemiş.

16 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ DA ÖLDÜ

ABD'nin güneyinde çok popüler olan Kylie Rae Harris, önceki gece 3 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti. New Mexico'daki konserine yetişmek için yola çıkan ve aracı kendisi kullanan şarkıcının dahil olduğu kazada 16 yaşındaki bir kız çocuğu da hayatını kaybetti.

"HAYATINI KAYBETTİĞİNİ ÜZÜLEREK DOĞRULAMAK DURUMUNDAYIZ"

Harris'in menajeri müzik dergisi Billboard'a açıklamalarda bulundu. Menajeri, "Kylie Rae Harris'in yaşanan trafik kazasında yaşamını yitirdiğini üzülerek doğrulamak durumundayız. Şu an paylaşabileceğimiz bir detay yok fakat sizden Harris'in ailesinin mahremiyetine önem vermenizi istiyoruz. Kylie'yi tanıyan herkes onun ailesini ve müziği sevdiğini biliyordu. Onun için yapabileceğiniz en iyi şey sevgiyi yaymaktır" dedi.

AYNI YOLDA AKRABALARINI KAYBETMİŞ

Yaşanan feci kazadan önce Instagram hesabından paylaşım yapan genç şarkıcı, geçtiği otoyolda birçok yakınının öldüğünü söyledi. Harris'in son videosun "46 mil için benzinim var ve en yakın benzin istasyonu 36 mil ötede. Umarım New Mexico yollarında kalmam" dediği görüldü. Şarkıcının bu paylaşımını hatırlayan hayranları kötü tesadüften dolayı üzüntüye boğuldu.