Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, konserinde kendisine şişe fırlatılınca sahneyi terk etti

27.08.2019 10:29

Genç popçu İlyas Yalçıntaş, 21 Ağustos'tan Van'da konser verdi. Hayranlarıyla buluşmak için sahneye çıkan popçu, hiç beklemediği bir muamele ile karşılaştı. Yalçıntaş organizasyondan memnun kalmayan seyircilerin kendisine bozuk para ve içecek kutusu fırlatmasıyla sahneden inerek konserini bitirdi.

KONSERDE GERGİNLİK ÇIKTI

Yalçıntaş'ı dinlemek için VIP localardan bilet alan kişiler, aynı locanın başka kişilere satıldığı görünce gerginlik çıkardı. Organizasyon şirketinden şikayet eden seyirciler, yaşanan gerginlik sonrası sahnedeki İlyas Yalçıntaş'a bozuk para ve içecek kutusu fırlattı.

SAHNEDEN İNMEK ZORUNDA KALDI

Atılan materyaller karşısında önce sessiz kalan Yalçıntaş, gerginliğin artmasıyla eline aldığı içecek kutusunu göstererek izleyicileri uyardıktan sonra sahneden indi.