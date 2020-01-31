Şarkıcı Hera Kübra Aslan, yıllar önce aldığı ahlaksız teklifi itiraf etti
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Şarkıcı Hera Kübra Aslan, yıllar önce aldığı ahlaksız teklifi itiraf etti

İki yıldır Ozan Doğulu ile aşk yaşayan şarkıcı Hera Kübra Aslan, katıldığı bir programda yıllar önce sunuculuk yaptığı dönemde ahlaksız bir teklif aldığını ve bunun sonuncuda da işinden istifa etmek zorunda kaldığını anlattı.

31.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:08
Şarkıcı Hera Kübra Aslan, yıllar önce aldığı ahlaksız teklifi itiraf etti

2009'da hem Miss Turkey, hem Kainat Güzellik Yarışması'nda ikinci olan Hera , iki yıldır birlikte çalıştığı ile aşk yaşıyor. YouTube kanalında yayınlanan bir programa konuk olan Aslan, yıllar önce aldığı ahlaksız bir teklifi itiraf etti.

"BANA HAYRANMIŞ, YEMEĞE ÇIKMAK İSTEDİ"

Melis Güvenç'in YouTube'da sunduğu programda samimi açıklamalar yapan Hera Kübra Aslan, sunuculuk yaptığı dönemde yaşadığı bir taciz olayını anlattı. Aslan olayı şu sözlerle anlattı:"Sunuculuk yaptığım kanallardan birinin genel müdürünün arkadaşı bana hayranmış; çiçek gönderdi kabul etmedim, yemeğe çıkmak istedi, oralı olmadım. Kanaldan ayrılmak zorunda bırakıldım."

"AŞKIMIZI EN ÜST SEVİYEDE YAŞIYORUZ"

Kendisinden 15 yaş büyük olan Ozan Doğulu ile birlikte olan Hera Kübra Aslan, evlilik soruları için de "Evliliğe karşı değilim ama şimdilik imza atmayı düşünmüyorum. İstersem de Ozan'ın karşı çıkacağını hiç düşünmüyorum. Biz aşkımızı en üst seviyede yaşıyoruz. Birbirimizin eli ayağı olduk. Flört etmek daha güzel. Böylece ilişkimiz hep taze kalıyor. Kaldı ki zaten Ozan ile evli gibiyiz" dedi.


Haber Videosu

: Şarkıcı Hera Kübra Aslan, yıllar önce aldığı ahlaksız teklifi itiraf etti
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