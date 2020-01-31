Şarkıcı Hera Kübra Aslan, yıllar önce aldığı ahlaksız teklifi itiraf etti
İki yıldır Ozan Doğulu ile aşk yaşayan şarkıcı Hera Kübra Aslan, katıldığı bir programda yıllar önce sunuculuk yaptığı dönemde ahlaksız bir teklif aldığını ve bunun sonuncuda da işinden istifa etmek zorunda kaldığını anlattı.
2009'da hem Miss Turkey, hem Kainat Güzellik Yarışması'nda ikinci olan Hera Kübra Aslan, iki yıldır birlikte çalıştığı Ozan Doğulu ile aşk yaşıyor. YouTube kanalında yayınlanan bir programa konuk olan Aslan, yıllar önce aldığı ahlaksız bir teklifi itiraf etti.
"BANA HAYRANMIŞ, YEMEĞE ÇIKMAK İSTEDİ"
Melis Güvenç'in YouTube'da sunduğu programda samimi açıklamalar yapan Hera Kübra Aslan, sunuculuk yaptığı dönemde yaşadığı bir taciz olayını anlattı. Aslan olayı şu sözlerle anlattı:"Sunuculuk yaptığım kanallardan birinin genel müdürünün arkadaşı bana hayranmış; çiçek gönderdi kabul etmedim, yemeğe çıkmak istedi, oralı olmadım. Kanaldan ayrılmak zorunda bırakıldım."
"AŞKIMIZI EN ÜST SEVİYEDE YAŞIYORUZ"
Kendisinden 15 yaş büyük olan Ozan Doğulu ile birlikte olan Hera Kübra Aslan, evlilik soruları için de "Evliliğe karşı değilim ama şimdilik imza atmayı düşünmüyorum. İstersem de Ozan'ın karşı çıkacağını hiç düşünmüyorum. Biz aşkımızı en üst seviyede yaşıyoruz. Birbirimizin eli ayağı olduk. Flört etmek daha güzel. Böylece ilişkimiz hep taze kalıyor. Kaldı ki zaten Ozan ile evli gibiyiz" dedi.
Haber Videosu: Şarkıcı Hera Kübra Aslan, yıllar önce aldığı ahlaksız teklifi itiraf etti
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ahlaksız teklif alabilmek için ahlaklı olmak gerekir. bu haber için söylemiyorum genel.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Akşam yimeği olmaz da öğle yimeği biraz daha iş içi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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medyanın magazin bölümünde yer alan kişilerin ?''i ahlaksızdır. Bu piyasa ne yazık ki çok kirli. Ama insanlar içinde olmadığı için bu saçma sapan hayata özeniyor. Bizim hayatımız daha değerli. en azından gerçek. bunlar gibi kolpa yaşamıyor kimseCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yemekte ne yedireceklerini biliyordu demek. Menüyü ben hazırladımCevap Yaz Yayından Kaldır
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Akşam yemeğiyse sonrası başka öğlen yemeğiyse başka daha seviyeli olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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ÜNLÜ MÜ ??? BİZ NİYE DUYMADIK ??? YADA ÜNLÜ OLDUĞUNDAN HABERİ VAR MI?Cevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
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Evliyiz dedin ya , zaten nikah bahane, ilişki şahane, devam et. . .Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Ben taklitçi he he he avanak kel Avni1 Yayından Kaldır
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Ben herkesi taklit eden avanak Avni1 Yayından Kaldır
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sen kimsin la1 Yayından Kaldır