Şarkıcı Hatice'nin mayo altına giydiği ayakkabı herkesi şaşırttı
Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından siyah mayolu fotoğrafını paylaştı. Hatice'nin mayosunun altına giydiği topuklu ayakkabı ise herkesi şaşırttı.
Yaptığı cesur paylaşımlarla ve açıklamalarla gündemden düşmeyen şarkıcı Hatice, yeni mayolu paylaşımıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde arkası dönük mayolu fotoğrafını paylaşan Hatice, bu sefer de yeni bir fotoğraf paylaştı.
MAYONUN ALTINA TOPUKLU AYAKKABI GİYDİ
Katıldığı bir defilede kalçasını açarak herkesi şaşkına uğratan Hatice, Instagram hesabından siyah mayolu fotoğrafını paylaştı. Villasının bahçesinde bulunan havuzun başında poz veren Hatice'nin giydiği topuklu ayakkabı ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Öte yandan düzenli spor yapan şarkıcının düzgün fiziğiyle de göz kamaştırdı.
"HAVUZ SEZONUNU AÇTIM"
Yeni şarkısı Dert Olsun'a yaz aylarına damga vurmaya hazırlanan Hatice, bu senenin ilk mayolu paylaşımını geçtiğimiz günlerde yapmış ve "Geçte olsa havuz sezonunu açtım" demişti.
-
Topuklu ayakkabı diyorsunuz. Fakat fotoğrafı yüklerken o detayı kesiyorsunuzCevap Yaz Yayından Kaldır
"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu