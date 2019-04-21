Şarkıcı Hatice, 4 Şehidimiz Varken Albümünün Reklamını Yapan Demet Akalın'a Tepki Gösterdi

Geçtiğimiz günlerde podyumda kalçasını açtığı için eleştiri oklarının hedefi olan şarkıcı Hatice, şimdi de Demet Akalın'a söylediği sözlerle gündeme geldi.

Hatice, bu hafta yeni albümü Ateş'i piyasaya çıkaran Demet Akalın'ın ülkemizde 4 askerin şehit olmasının ardından reklam yapmaya devam etmesini ağır bir dille eleştirdi.

"DÜNYAYI YAKMAYA ÇALIŞTI"

Hatice Türkiye'nin Irak sınırında 4 askerimizin şehit olmasının ardından Demet Akalın'ın albüm tanıtma derdinde olduğunu söyledi. Hatice, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklama şunları söyledi: "Hatırlar mısınız? Bir bayan şarkıcı vardı 1 tane masum kız ölü bulunmuştu sonra herkes eğleniyor diye ve şarkı o bu paylaşıyor diye dünyayı yakmaya çalışmıştı ve günah alarak da takipten çıkmıştı.

"ŞEHİDİMİZ VAR BİRAZ SAYGIN OLSUN"

Ben de beni o kafasındaki kadroya soktuğu için kızıp özellikle samimiyetsiz olduğunu belirtmiştim! Ben de senin gibi mahalle ağzı ile bağırmak istiyorum ulanlı mulanlı diye şimdi!! Şehidimiz var şehidimiz saygınız olsun birazcık albümünün reklamını 2 gün beklet ölmezsin yavrum! Allah herkesi samimi, sahici, sinsi olmayan insanlarla karşılaştırsın! Şimdi yorum sizin"

Demet Akalın, Hatice'nin paylaşımından önce şehit olan askerlerimizin fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşmıştı.