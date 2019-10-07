Hadise'nin, O Ses Türkiye kombininin fiyatını öğrenen takipçileri "Pes" dedi

Hadise'nin, O Ses Türkiye kombininin fiyatını öğrenen takipçileri "Pes" dedi

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye'de jüri üyeliğine bu yıl da devam eden Hadise, 81 bin TL'lik kombinle yayına çıktı. Şarkıcının kıyafetinin fiyatını öğrenen takipçileri tepki gösterdi.

07.10.2019 11:19
Hadise'nin, O Ses Türkiye kombininin fiyatını öğrenen takipçileri

Son günlerde Demet Akalın'la "Kocası yok ki" polemiği ile gündeme gelen Hadise, O Ses Türkiye'nin başlamasıyla jüri koltuğunda yerini aldı.

81 BİN TL'LİK KOMBİN

Yaptığı danslar ve verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren güzel şarkıcı bu kez şıklığı ile ön plana çıktı. Hadise, O Ses Türkiye'nin ikinci bölümünde Dior marka elbisesinin fiyatıyla dudak uçuklattı. Şarkıcının tercih ettiği üstü straplez geniş deri kemerli ve gri etekli kombininin 81 bin TL olduğu öğrenildi.

"BİR D HARFİNE Mİ BU KADAR PARA VERDİN?"

Sosyal medya hesabında kombinini paylaşan Hadise'ye bazı takipçileri, tepki gösterdi. Çoğu kullanıcı, programı ailelerin de izlediğini, göğüs dekoltesine dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kombininin fiyatını gören sosyal medya kullanıcıları "Bir D harfine mi bu kadar para ödedin?" gibi yorumlar yaptı.

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YORUMLAR (4)

  • HAKAN:
    bu ne saçmalık bu ne israf bu hanımefendi nekadar vergi veriyor bu ülkeye de bir gecelik elbiseye 81bin tl ödüyor
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  • GARİBİN ÇİLESİ MEZARDA BİTER...:
    HAYAT İŞTE. . . BENDE 260 TL LİK BORCUMU ÖDEYEMEDİĞİM İÇİN İCRALIK OLUCAM. ADALETİNİ SEVEYİM DÜNYA. . . .
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