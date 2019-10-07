Hadise'nin, O Ses Türkiye kombininin fiyatını öğrenen takipçileri "Pes" dedi

07.10.2019 11:19

Son günlerde Demet Akalın'la "Kocası yok ki" polemiği ile gündeme gelen Hadise, O Ses Türkiye'nin başlamasıyla jüri koltuğunda yerini aldı.

81 BİN TL'LİK KOMBİN

Yaptığı danslar ve verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren güzel şarkıcı bu kez şıklığı ile ön plana çıktı. Hadise, O Ses Türkiye'nin ikinci bölümünde Dior marka elbisesinin fiyatıyla dudak uçuklattı. Şarkıcının tercih ettiği üstü straplez geniş deri kemerli ve gri etekli kombininin 81 bin TL olduğu öğrenildi.

"BİR D HARFİNE Mİ BU KADAR PARA VERDİN?"

Sosyal medya hesabında kombinini paylaşan Hadise'ye bazı takipçileri, tepki gösterdi. Çoğu kullanıcı, programı ailelerin de izlediğini, göğüs dekoltesine dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kombininin fiyatını gören sosyal medya kullanıcıları "Bir D harfine mi bu kadar para ödedin?" gibi yorumlar yaptı.