Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
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Hadise, Magazin

Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yurt dışında yaşayan halasının vefat ettiği ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle cenazesine gidemeyeceğini söyledi.

18.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:28
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti

Şarkıcı Hadise'nin "İkinci annem" dediği halası hayatını kaybetti. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle uçuşlar ertelenince Hadise de cenazeye katılamayacak. Ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşayan Hadise, yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı.

"YANINA UÇMAMAK BENİ MAHVEDİYOR"

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından vefat haberini paylaşan Hadise, "Bu korkunç süreçte sevdiklerinizi kaybetmek ne kadar acı sizlere anlatamam. Halamın yeri benim için bambaşka, ikinci anne dediğim... Mekanın cennet olsun. Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an" dedi.

Hadise'nin halasının ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

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NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, 4 bin 500'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Toplam vakanın 120 bini aştığı ölümcül virüs Türkiye'ye de sıçradı. Geniş güvenlik önlemlerin alındığı koronavirüse karşı birçok uçuş seferleri de ertelendi.

Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti

Haberin Videosu:

Ünlü şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti

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Haber Yorumları (1)
REKLAM: ünlülerin göz yaşına hiç inanmıyorum
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