Şarkıcı Hadise'nin süper minili elbiseli fotoğrafına beğeni yağdı
Sosyal medyayı aktif kullanan Hadise, dün "Kendine güvenen şöyle gelsin" notuyla mini elbiseli ve göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği pozu paylaştı.
Sosyal medyayı en etkili kullanan ünlülerin başında gelen başarılı şarkıcı Hadise, dün yaptığı cesur paylaşımla yine adından söz ettirdi. Önceki gün bikinili paylaşımıyla gündeme gelen Hadise, şimdi de süper minili pozunu paylaştı.
İDDİASINI ORTAYA KOYDU
İnstagram hesabından yaptığı paylaşıma 'Kendine güvenen şöyle gelsin' yazan Hadise, iddialı duruşunu bir kez daha gösterdi.
MASRAFTAN KAÇMADI
Ailesine olan düşkünlüğüyle tanınan Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz ve modacı kardeşi Derya Açıkgöz ile İtalya'nın yolunu tuttu ve hiçbir masraftan kaçınmadı. Como Gölü kıyısında geceliği 30 bin TL olan bir otelde kalan aile, lüks tekne turlarına da katıldı.
YORUMLAR (3)
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KADIN ZATEN ÇIPLAK GEZİYOR, BÖYLE BİR İDDİA DA BULUNMASI ANLAMSIZ OLMUŞCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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sen kimsin yaaa uyuz oluyorum bu kadına ne geçmişin var ne sanatçılığın var birde jurilik yapıyo büyük bir sanatçıymış gibi yoktan yere şu kadını meşhur ettilerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yangın vaaaaarrrr yok mu söndüren isimli çalışmaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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