Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
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Bora Füzesi, Instagram, Hadise, Magazin

Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı

Koronvirüs nedeniyle vaktini evinde geçiren şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından mor spor kıyafetleriyle çektirdiği makyajsız pozlarını paylaştı. Şarkıcının pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

04.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:25
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı

Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, koronavirüs salgını nedeniyle vaktini evde geçirmeye başladı. Hadise'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ise takipçilerini mest etti.

BEĞENİ YAĞDI

Salgın nedeniyle konserlerine ara veren ve bu süreci sevgilisiyle evde geçiren Hadise, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından mor spor kıyafetleriyle makyajsız pozlarını paylaştı. Şarkıcının art arda paylaştığı pozlar 20 dakikada 155 binden fazla beğeni aldı.

SEVGİLİSİYLE AYNI EVDE KARANTİNAYA GİRDİ

İlişkilerini basından uzak bir şekilde yaşamayı tercih eden Hadise ve Kaan Yıldırım, kendilerini aynı evde karantinaya aldı. İkiliyi ele veren detay ise aynı koltukta verdikleri pozlar oldu. Çiftin ilişkilerini de Yıldırım'ın köpeği ile verdiği poz ele vermişti.

İşte Hadise'nin beğeni rekoru kıran pozları...

Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı

Haberin Videosu:

Ünlü şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı

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Haber Yorumları (17)
500
ALİ: demekki biz hala ibret alamamişız olum ensemizde bilmem hangi iffetsizin paylasimina cevap veriliyor basımıza taş yagmıyorsa şükretmek lazim
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KUZEYİN UŞAĞI: hadise dedikleri bu olsa gerek...
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BREZİLYA KALCA: Rengi Hadise ye cok yakismis fiziginide iyi koruyor spor yaptigi belli ust kisimlar cok iyi ama belden asagi cok calismasi lazim kalcasi dumduz. Bayani en cok cekici yapan tarafi eksik sporla olmuyorsa kalcalara silikon yaptirabilir bak o zaman begeni nasil yagiyor.Turk sanatcilarindan SEVTAP PARMAN’dan baska kalcasi meshur bayan gormedim.kadin 56 yasinda ama hala tas gibi
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LALE: Anlayamiyorum bu yasam tarzini
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DİESEL: iyiki birisi Makyaj i icat etmis
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AVNİ: 10 üzerinden eksi 40
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AVNİ: makyajsız ürkütücü
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NEJO: Haber diye veriliyor. gereksiz
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DÜRÜST BİRİ: Anlanadim simdi?? Hadise virusmu olmus yoksa virusa karsi asimi bulmus. Gerekmi bunu haber yapmak??????
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HE: huylu huyundan vazgeçmiyor dünyada virüs var insanların hayatı tehlikede magazinciler hala boş haber peşinde maalesef
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500
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