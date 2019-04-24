Şarkıcı Hadise, Kendisini Rahatsız Eden Kişiden Şikayetçi Oldu
Başarılı şarkıcı Hadise, kendisine cinsel içerikli e-mailler atan ve gittiği yerlerde kendisini takip eden kişiden savcılığa giderek şikayetçi oldu.
Yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin jüri üyeliğini yapan Hadise 7-14 Şubat tarihleri arasında şahsi e-posta adresine tanımadığı bir kişiden gelen cinsel içerikli iletiler nedeniyle hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirterek harekete geçti.
E-postalara cevap vermeyince, evine tacizci şahıs tarafından mektup yollandığını belirten Hadise, mektupta şiirler ve cinsel içerikli yazılar bulunduğunu söyledi.
"HAYATIMLA İLGİLİ TÜM DETAYLARI BİLİYOR"
Sabah'ta yer alan habere göre; Hadise, şikayet dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Beni takip ediyor, hayatımla ilgili tüm detayları biliyor. El yazısını kullanıyor, ünlü bir şirkette çalıştığını belli eden kartlar yolluyor."
GİYDİĞİ KIYAFETLERE KADAR BİLİYOR
Tacizcinin, Hadise'ye 'Noel'de Paris'e gittin, beni kimlerle aldattın?' ve 'Boğazlı kazak, siyah etek giyiyorsun' gibi onu takip ettiğini gösteren mesajlar attığı belirtildi.
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sanki ne olacak bi ver oda rahatlar sende kurtulursun sanki hiç vermedinCevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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Bizde senden şikayetçiyiz, hergün senin çirkinliğini görmek istemiyoruzCevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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SANA BİR KURTULUŞ YÖNTEMİ TAVSİYESİ. . . ADAMIN KARŞISINA TAMAMEN MAKYAJSIZ ÇIK. . . KAÇIP GİDER ZATEN KURTULURSUNCevap Yaz 21 1 Yayından Kaldır
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Türkiye de para kazanır vergisini Belçika'da verirCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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yawww alışıksın ne olacak ha vışşşşşşşşşşşşşşşşşşş sırf reklam olsun ismin gündemde kalsın deye böyle sacmalıga basvurmsuzCevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır