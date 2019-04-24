Şarkıcı Hadise, Kendisini Rahatsız Eden Kişiden Şikayetçi Oldu

Yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin jüri üyeliğini yapan Hadise 7-14 Şubat tarihleri arasında şahsi e-posta adresine tanımadığı bir kişiden gelen cinsel içerikli iletiler nedeniyle hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirterek harekete geçti.

E-postalara cevap vermeyince, evine tacizci şahıs tarafından mektup yollandığını belirten Hadise, mektupta şiirler ve cinsel içerikli yazılar bulunduğunu söyledi.

"HAYATIMLA İLGİLİ TÜM DETAYLARI BİLİYOR"

Sabah'ta yer alan habere göre; Hadise, şikayet dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Beni takip ediyor, hayatımla ilgili tüm detayları biliyor. El yazısını kullanıyor, ünlü bir şirkette çalıştığını belli eden kartlar yolluyor."

GİYDİĞİ KIYAFETLERE KADAR BİLİYOR

Tacizcinin, Hadise'ye 'Noel'de Paris'e gittin, beni kimlerle aldattın?' ve 'Boğazlı kazak, siyah etek giyiyorsun' gibi onu takip ettiğini gösteren mesajlar attığı belirtildi.