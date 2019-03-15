Şarkıcı Gülşen, Oğlunu Emzirirken Çekildiği Fotoğrafını Paylaştı
Popun yıldız isimlerinden olan Gülşen, sosyal medya hesabından oğlu Azur'u emzirdiği anın fotoğrafını paylaştı. Gülşen, paylaşımın altına düştüğü notla takipçilerinden tam not aldı.
3 yıl önce aranjör Ozan Çolakoğlu ile dünyaevine giren ve iki yıl önce oğlu Azur'u kucağına alan Gülşen, sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşıma imza attı.
OĞLUNU EMZİRİRKEN ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Gülşen, sosyal medya hesabından oğlu Azur'u emzirirken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Şimdi iki yaşında olan Azur'un emzirme dönemine ait yaşadıklarını duygusal bir dille anlatan popçu, anne adaylarına tavsiyelerde bulundu.
"EN ÖNEMLİSİ KOŞULSUZ SEVGİ"
Gülşen, Instagram paylaşımına şu notu düştü:
"Bu fotoğrafı Paris'teyken çektirmiştik Azur'la. Uzuuun ve harika bir emzirme sürecimiz oldu birlikte, bilenleriniz vardır. Bence böyle uzun zamana yayılmasının en etkili sebebi doğduğu andan itibaren onun ihtiyaçlarına ve sinyallerine gösterdiğim özen, asıl O'nun bana öğreteceklerini büyük bir açlıkla merak etmekti. Bebekler konuşmasalar dahi ne istediklerini o kadar iyi anlatıyorlar ki, onları duymak ve dış seslere de kulakları tıkamak bu süreci uzun soluklu ve sorunsuz bir hale getirdi bizim için.
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Öyle olmamış iyice soyun öyle cekil batının uşaklarıCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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bu artist tayfası bu dünyada Allahın ve peygamberin dediginin tam tersini yapıyorlar,ölüncede camiye getiriliyorlar bu ne aymazlıktır be kardeşim.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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masallah cok tatlı da bır zengın cocuguda cırkın olsun be. masallah cok yakısıklıCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Edep yahuCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Ahlaksız sanatçı bozuntusuCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır