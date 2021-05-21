Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği iddiası
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Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği iddiası

Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Magazin

Türk fantezi müziği sanatçısı Güllü'nün hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada gündeme gelmişti. İddialar nedeniyle sitem eden "2 ay önce hakkımda öldü haberleri çıktı. İnsanlar akın akın yazmaya başladılar. Geçenlerde bir restorana gittim, otoparkçı 'abla sen ölmedin mi' dedi."

Uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı Güllü, sosyal medyada hakkında çıkan "Öldü" iddialarına isyan etti. 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' adlı programa konuk olan Güllü, konuyla ilgili açıklama yaptı.

İKİ AY ÖNCEKİ HABERLERE SİTEM ETTİ

Hakkında yapılan haberlere tepki gösteren ünlü şarkıcı, "İki ay önce hakkımda 'Öldü' haberleri çıktı. İnsanlar akın akın yazmaya başladı. Geçenlerde bir restorana gittim, otoparkçı, 'Abla sen ölmedin mi?' dedi" ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTMIŞTI

Öte yandan uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden ve 2017 yılında tüp mide ameliyatı olan sanatçı, 70 kilo vermişti. Değişimiyle herkesi şaşırtan 46 yaşındaki Güllü, yeni görüntüsüyle çok mutlu olduğunu ifade etmişti.

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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği iddiası
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Türk fantezi müziği sanatçısı Güllü'nün hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada gündeme gelmişti.

İddialar nedeniyle sitem eden "2 ay önce hakkımda öldü haberleri çıktı. İnsanlar akın akın yazmaya başladılar. Geçenlerde bir restorana gittim, otoparkçı 'abla sen ölmedin mi' dedi."

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Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği iddiası - Haberler Magazin
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