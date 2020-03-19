Şarkıcı Güliz Ayla, "Neden striptiz videoları çekmiyorsun" diyen takipçisine sert çıktı
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Şarkıcı Güliz Ayla, "Neden striptiz videoları çekmiyorsun" diyen takipçisine sert çıktı

Koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasıyla kendisini eve kapatan şarkıcı Güliz Ayla, Instagram üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Gelen soruları içtenlikle cevaplayan Ayla, "Striptiz videolarını neden çekmiyorsun" diye soran takipçisine de tepki gösterdi.

19.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:49
Şarkıcı Güliz Ayla, 'Neden striptiz videoları çekmiyorsun' diyen takipçisine sert çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, 8 binden fazla kişinin hayatına mal oldu. Virüsün Türkiye'ye sıçramasıyla tedbir alan vatandaşlar kendilerini eve kapattı. Zorlu süreci evinden çıkmayarak atlatmaya çalışan şarkıcı Güliz Ayla ise boş vaktinde Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

"SENİ GİDİ TOPLUMSAL TEPKİCİ"

Müzik kariyerinin yanı sıra spor hayatıyla da bir dönem gündeme gelen Güliz Ayla, birçok ünlü ismin spor olarak yaptığı direk dansı tercih etmiş ve videolarını takipçileriyle paylaşmıştı. Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ayla, "Striptiz videolarını neden çekiyorsun artık toplumsal tepkiden dolayı mı? diyen soran takipçisine "Yok taşındım yeni evde direk yok, yaptırıp hemen çekmeye başlayacağım. Seni de engelledikten sonra fake hesabından izlersin seni gidi toplumsal tepkici" dedi.

SİYAH MAYOSUYLA DİREK DANSI YAPMIŞTI

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan şarkıcı, geçtiğimiz sene yaz aylarında siyah mayosuyla direk dansı yaptığı anların videosunu yayınlamıştı. Şarkıcının "Sabah ısınması" notuyla yayınladığı dans videosu kısa sürede sosyal medyada da hızla yayılmıştı.

GÜLİZ AYLA KİMDİR?

Güliz Ayla, 27 Nisan 1988 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. 1998 yılında Samsun'da iki yıllık bir süre içerisinde Belediye Konservatuvarı Tiyatro ve Drama Bölümü'ne girdi ve çeşitli orkestralarda solistlik yaptı. Lise eğitimini ise Samsun Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2006 yılında "Adelaide" isimli gruba dahil oldu ve bu grupla Rock'n Dark Express Rock Müzik Yarışması'nda birinci oldu. Daha sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Batı Müziği bölümünü kazanan Ayla, ardından Müjdat Gezen'in yazdığı iki müzikalin şarkılarını seslendirdi.

Müzik kariyerindeki hayatına Metin Özülkü, Işın Karaca ve Extra Orkestra gibi isimlere vokal yaparak başlayan Güliz Ayla, vokalistliğinin ardından albüm yapmaya karar verdi. Kararı süresince Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır ile çalışma fırsatı yakaladı. Güliz Ayla, 16 Nisan 2015 tarihinde söz ve müziğini kendisinin yaptığı "Olmazsan Olmaz" adlı single parçasını piyasaya sürdü. Ayla, 18 Eylül 2015 tarihinde Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır'ın prodüktörlüğünde kendi adını verdiği "Güliz Ayla" adlı albümünü yayımladı. Albümdeki "Yalvarırım" adlı şarkısının müziğini ise ünlü sanatçı Yalın besteledi. Albümün ikinci klibi sözünü Sıla Gençoğlu'nun, müziğini ise Dantis'in yaptığı "Bahsetmem Lazım" adlı şarkısına çekildi. Güliz Ayla'nın bu şarkısı Türkiye Resmi Listesi'nde 5 numaraya kadar yükseldi. 20 Nisan 2016 tarihinde "İlk Öpücük Benden Olsun" adlı single parçasını yayımlayan Ayla, son olarak 2017 yılında "Parla" adını verdiği albümünü piyasaya çıkardı.

Şarkıcı Güliz Ayla, 'Neden striptiz videoları çekmiyorsun' diyen takipçisine sert çıktı

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Güliz Ayla, 'Neden striptiz videoları çekmiyorsun' diyen takipçisine sert çıktı

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Haber Yorumları (2)
ZİYAA: Tam benlik
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COSMOS: zaten yapıyor açık saçık onu sormana gerek yok
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500
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