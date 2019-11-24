Şarkıcı Goo Hara evinde ölü bulundu

24.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:59

Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi bulunan K-pop grubu KARA'nın eski üyesi olan 28 yaşındaki Goo Hara evinde ölü bulundu.

HAYRANLARINI YASA BOĞDU

6 ay önce intihar girişiminde bulunan K-Pop (Güney Kore kökenli pop müziği) müziğin tanınmış isimlerinden Goo Hara bugün evinde ölü bulundu. Ölüm haberini alınca yasa boğulan hayranları Goo Hara'nın 1.5 milyon takipçili Instagram hesabında taziye mesajlarını paylaştı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz mayıs ayında intihar girişiminde bulunan genç şarkıcı ve oyuncu hayranlarından özür dilemiş ve Japonya turnesini tamamlamıştı.

GOO HARA KİMDİR?

Goo Hara 1991 yılında dünyaya geldi. Güney Koreli şarkıcı ve oyuncudur. Daha çok eski üyesi olduğu güney koreli k-pop grubu KARA tarafından bilinir. 2011 yılında DSP Media tarafından Yong Jun-hyung ile çıktıkları açıklandı. 27 mart 2013 yılında Cube Entertainment ve DSP tarafından Hara ve Jun-hyung ayrıldığı açıklanmıştı.