Şarkıcı Gökçe: Korona nedeniyle ailemden iki kişiyi kaybettim
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Şarkıcı Gökçe: Korona nedeniyle ailemden iki kişiyi kaybettim

28.01.2021 08:22 | Son Güncelleme: 28.01.2021 08:26
Şarkıcı Gökçe: Korona nedeniyle ailemden iki kişiyi kaybettim

Geçtiğimiz haftalarda eniştesi Nihat Eren'i hastalık nedeniyle kaybeden Gökçe bu kez büyük teyzesi Sevim Tekebaş'ın acısıyla sarsıldı.

Geçtiğimiz haftalarda eniştesi Nihat Eren'i hastalık nedeniyle kaybeden Gökçe bu kez büyük teyzesi Sevim Tekebaş'ın acısıyla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran şarkıcı, "15 gün içerisinde ailede ikinci canımızı kaybettik koronadan. Koronayı hafife alanlar, çektiğimiz acıları düşünün, sevdikleriniz hayata veda etmesin" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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