Şarkıcı Feridun Düzağaç, Yerel Seçimlerde Kime Oy Vereceğini Açıkladı
Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç, çektiği özel video ile 31 Mart Yerel Seçimlerinde kime destek vereceğini açıkladı.
Ünlü müzisyen Feridun Düzağaç, son zamanlarda çoğu kişinin gündeminde olan 31 Mart Yerel Seçimlerinde kime destek vereceğini açıkladı.
"HEYECANLA TAKİP EDİYORUM"
CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkanı Alper Taş için bir destek videosu çeken Düzağaç, "Heyecanla takip ediyorum" dedi.
ŞARKICIYA TEŞEKKÜR ETTİ
Alper Taş da Düzağaç'a teşekkür ederek, "Sevgili arkadaşımız, değerli müzisyen Feridun Düzağaç'a bu güzel cümleleri ve desteği için çok teşekkürler" diye yazdı.
YORUMLAR (4)
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algı yapmış reklam kokuyor yani alper beyle ortaklaşa yapılan bir reklem filmiCevap Yaz Yayından Kaldır
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ilk kez görüyorum bu şarkıcımı ? ama bu siteye göre herkes ünlü :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ünlü sanatcımı güldürmeyin ya tencere kapak misaliCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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kazanıp kaybetmek onemlı degıl o parti su parı hic degıl maksat tarafımız belli olsunCevap Yaz Yayından Kaldır