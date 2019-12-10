: Şarkıcı Eylem, İngiltere Başbakan'ı Boris Johnson'a Türk kahvesi ikram etti

10.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:56

2006 yılında Aman şarkısıyla adından söz ettiren Eylem,, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı Londra'daki evinde misafir etti.

TÜRK KAHVESİ İKRAM ETTİ

İngiltere'nin ilk karı-koca Belediye Meclis Üyesi olan Halil Halebi ve eşi İlkay İsa, kızları Eylem ile birlikte aile dostları Boris Johnson'a Türk kahvesi ikram ettiler.

"TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ÇOK SEVDİĞİNİ DİLE GETİRDİ"

Instagram hesabından bu anları paylaşan Eylem, "Aile dostumuz Sayın Boris Johnson'ı Londra'da ki evimizde ağırlamanın heyecanını yaşadık. Birlikte Türk kahvesi içerken, Türk kültürünü çok sevdiğini Türkçe kelimeler ile dile getirdi" dedi.

EYLEM KIZIL KİMDİR?

Eylem Kızıl ya da kısaca bilinen ismiyle Eylem 5 Eylül 1984'te İngiltere'de doğdu. Kıbrıs Türkü olan Eylem, şarkıcı şarkı sözü yazarıdır.

Eylem, R&B tarzında şarkıları, Mezzo Soprano ses ve 3 oktav vokal yeteneğine sahip. Vocal Tech School eğitim gördü. 2 yıl sanat kursunda sahne aldı. STEAMY KNIGHTS isimli kız grubunda yer aldı. 2002 Eurovision şarkı yarışmasında son 8'e kalan şarkı First Night ile büyük ilgi topladı. Black History Month Lewisham tiyatrosunda performansıyla başarı grafiğini yükseltti. Western Union Yunanistan reklam kampanyasındaki fotomodellik yaptı. İngiltere'de yayınlanan ve raiting rekorları kıran X-faktör programı içerisinde yer alan pop star yarışmasında 50 bin kişi arasından ilk 50 ye kaldı.

2006 yılında Aman şarkısıyla çıkış yakalayan güzel şarkıcı 13 yıl sonra Sersem isimli şarkıyla geri döndü. Eylem, yeni şarkısında aşkı unutmuş, bencil ve egosundan kopamayan erkeklere gönderme yapıyor. Eylem'in İngiltere'de yaşadığı sırada yaptığı şarkı, Homeland dizisinde de kullanıldı.

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