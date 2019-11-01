Şarkıcı Ebru Polat yıllar sonra itiraf etti: Kadir İnanır öz amcam olabilir!

01.11.2019 13:01

Yeni şarkısı Anlayacaksın'ı çıkaran şarkıcı Ebru Polat, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. "İlk defa böyle bir şey söylüyorum" diyen Polat, Kadir İnanır'ın öz amcası olabileceğini söyledi.

"KADİR İNANIR AMCAM OLABİLİR"

Dobra açıklamalarıyla her fırsatta gündeme gelen Ebru Polat, canlı yayında Kadir İnanır'la ilgili bir haberi izledikten sonra bombayı patlattı. İnanır ile akraba olabileceğini söyleyen Polat şunları söyledi: "Babaannem eşiyle sorun yaşadığı için 3 çocuğunu yurda bırakmış. Sonra eve çıkıp durumunu düzelttiğinde çocuklarını geri almak istemiş ancak en büyük çocuğunu evlatlık vermişler. Kadir İnanır'la babam inanılmaz benziyor. Babaannem yıllarca 'Kadir İnanır senin amcan' diye öğretti bana."

"12 YILDIR İLK DEFA SÖYLÜYORUM"

"Kadir İnanır'ı uzaktan gördüğümde bana çapkın değil de çok tatlı bakıyor. Adamın içine mi doğuyor bilmiyorum. 12 yıldır bu işi yapıyorum ilk defa böyle bir şey söylüyorum. Amcam mı acaba diye çok merak ediyorum."