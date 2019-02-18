Şarkıcı Ceylan, Yeni İmajıyla Elçin Sangu'ya Benzetildi
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Şarkıcı Ceylan, Yeni İmajıyla Elçin Sangu'ya Benzetildi

Şarkısının klibi için kamera karşısına geçen Ceylan, yeni imajıyla Elçin Sangu'ya benzetildi.

Şarkıcı Ceylan 15 Şubat'ta 'Severim Ama Güvenemem Ki' adlı parçasını çıkardı. Şarkının klibinde de oynayan Ceylan'ın son görüntüsünün oyuncu Elçin Sangu'ya benzemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

ELÇİN SANGU'DAN YANIT GECİKMEDİ

Videoyu gören güzel oyuncu Elçin Sangu da "Ben bile ne ara çıkardım şarkıyı hatırlamıyorum" yorumunu yaptı.

"ANALI KIZLI GELİYORUZ"

Yeni şarkısında kızı Melodi'yle düet yapan Ceylan, klibinde de kızıyla birlikte kamera karşısına geçti. Ünlü şarkıcı, klibinin tanıtımını sosyal medya hesabından "Analı kızlı geliyoruz" notuyla duyurdu.

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