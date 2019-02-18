Şarkıcı Ceylan, Yeni İmajıyla Elçin Sangu'ya Benzetildi
Şarkısının klibi için kamera karşısına geçen Ceylan, yeni imajıyla Elçin Sangu'ya benzetildi.
Şarkıcı Ceylan 15 Şubat'ta 'Severim Ama Güvenemem Ki' adlı parçasını çıkardı. Şarkının klibinde de oynayan Ceylan'ın son görüntüsünün oyuncu Elçin Sangu'ya benzemesi ise dikkatlerden kaçmadı.
ELÇİN SANGU'DAN YANIT GECİKMEDİ
Videoyu gören güzel oyuncu Elçin Sangu da "Ben bile ne ara çıkardım şarkıyı hatırlamıyorum" yorumunu yaptı.
"ANALI KIZLI GELİYORUZ"
Yeni şarkısında kızı Melodi'yle düet yapan Ceylan, klibinde de kızıyla birlikte kamera karşısına geçti. Ünlü şarkıcı, klibinin tanıtımını sosyal medya hesabından "Analı kızlı geliyoruz" notuyla duyurdu.
YORUMLAR (15)
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HALİL A AKILSIZ HALİL CEYLAN YANI BAŞINDA SEN CEYLAN AVINA ÇIKARSIN)))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Valla ceylanın her halı güzel benın begenmeyın o tam bır sultanCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Ulan nerde anası zkln aglak ceylan nerde bu yıllarca keklemis biziCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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CEYLAN GİBİ OLMUŞCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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GÖRÜYON MU KÖTÜ CEYLANI AY PARÇASI OLMUŞ:))))Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır