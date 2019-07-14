Şarkıcı Cem Adrian, Instagram hesabından kaza geçirdiğini duyurdu

Başarılı müzisyen Cem Adrian, dün akşam İzmir'de konser verdi. Konserinden bir kesiti Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bir kaza geçirerek bacağını kırdığını söyledi.

"BİR MÜDDET SAHNEYE İNİŞ ÇIKIŞLAR ZOR OLACAK"

Instagram hesabından dün akşam verdiği konserinde bir bölüm paylaşan Cem Adrian, paylaşımına şu notu düştü: "Dün gece Jolly Joker Alaçatı konserimizden bir bölüm... Geçtiğimiz gün Kuşadası Gençlik Festivalinde yaşadığım ufak bir kaza sonucu kırılan ayağımla sahneye çıktığım ilk konser oldu. Bir müddet daha sahne iniş ve çıkışlar biraz sorunlu olacak. Ama konserlerimizi iptal etmiyoruz. Ölmedik ya. Dün gece bizlerle beraber olan harika dinleyicilerimize ve sevgili dostum Meleğe çok teşekkürler... Harika bir hatıramız oldu"