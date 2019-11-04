Şarkıcı Bülent Ersoy'un moraran elleri herkesi korkuttu

04.11.2019 08:28

Türk müziğinin usta isimlerinden Diva lakaplı Bülent Ersoy, önceki akşam Şişli'deki bir mekanda sahneye çıktı. Kendisini dinlemeye gelenlerle şarkı aralarında sohbet eden Diva, geçtiğimiz hafta çok hastalandığını anlattı. Ersoy'un elindeki morluklar ise herkesi korkuttu.

"NAZAR DEĞDİRDİLER"

Bir mekanda sahne alan Bülent Ersoy, beyaz kabarık kıyafeti ve saç aksesuarı ile konser verdi. Geçtiğimiz hafta çok hastalandığını söyleyen Ersoy, dudağında uçuk çıktığını ve şiştiğini söyledi. Kıyafeti hakkında konuşan Diva "Beğendiniz mi kıyafetimi, olmuş muyum? Nazar değdirdiler bana. Kıyafetime, makyajıma, takılarıma... Geçtiğimiz hafta hastalandım, dudağım patladı. Uçuk çıktı. Dudaklarım sanki az küçüktü, şimdi iyice büyüdü" diyerek espirili şekilde veryansın etti.

ELİNDEKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Gösterişli yüzükleriyle göz kamaştıran Bülent Ersoy'un elindeki morluklar ise herkesi korkuttu. Diva'nın elindeki morlukların nedeni ise henüz bilinmiyor.