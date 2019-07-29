Şarkıcı Arto, Reynmen'e seslendi: Şu karıların soyunmasını durdur
Şarkıcı Arto, Hadise ve Ebru Polat'ın ela şarkısıyla dans etmesinin ardından çektiği videoyla Reynmen'e "Ben de soyunacağım artık yeter" diyerek seslendi.
Sosyal medya fenomeni Reynmen, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı Ela ile hayranlarıyla buluştu. Kısa sürede en çok dinlenen şarkıların arasında yerini alan Ela şarkısına Hadise ve Ebru Polat da destek oldu. Arto ise sosyal medya hesabından video paylaşarak Reynmen'e seslendi.
"ELA'DAN SOĞUDUM"
Hadise'nin mayolu Ebru Polat'ın ise göğüs frikiği verdiği dans videolarını gören şarkıcı Arto, paylaştığı video ile Reynmen'e şu sözlerle seslendi: "Yemin ederim Ela'dan soğudum. Reynmen aloo... Bu karıların soyunmasını artık durdur. Yemin ederim bak soyunurum. Ela'dan soğudum, kusacağım artık az kaldı az."
Ebru Polat'ın Arto'nun videosunun altına kahkaha atan emoji koyması dikkat çekti.
YORUMLAR (5)
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Klasik ''attention seeker'' denilen geleneksel medya köpeğinin haset cinneti geçirişine şahit oluyorsunuz, böyle bir andavala prim vermemek için sinirlerimize hakim olmalıyız önce derin bir nefes alınız ve ardından size en yakın kahveyi yudumlayınız. Eğer tepki verirseniz amacına ulaşır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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izleme ozamanCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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ULAN ADAM Bİ ŞARKI YAPTI 40 YILLIK SARKICILAR OKADAR KONUŞULMAZ BE HELAL SANA REYNMENN :D:D:DCevap Yaz 3 20 Yayından Kaldır
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hadi ordan yamuk,,4 Yayından Kaldır
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boş insanlar. . . .Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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