Şarkı ve kliplerinde gençlere kötü örnek olduğu söylenen Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı

29.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:26

Mahallemiz Esmer şarkısıyla tanınan ve sonrasında Demet Akalın'ın ismini verdiği şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran rapçi Ben Fero hakkında alkol ve sigaraya özendirme suçundan soruşturma başlatıldı.

GENÇLERE KÖTÜ ÖRNEK Mİ OLUYOR?

Sabah'ta yer alan habere göre: Şarkıları ve kliplerinde alkol ve sigara tüketimini özendiren unsurlar bulunduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi. Bir vatandaş; Ben Fero'nun klipleriyle gençlere kötü örnek olduğunu iddia etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayette; Ben Fero'nun bir şarkısında 'Ben p..çim' dediği, bir klibinde içki şişesini kafasına diktiği, parçalarının hakaret ve tehdit içerdiği belirtildi. Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı.

BEN FERO KİMDİR?

Ben Fero yani gerçek ismi ile Ferhat Yılmaz 1991 yılında Almanya'nın Bonn kentinde dünyaya geldi. Kariyerinin ilk aşamalarında özel sektörde satış elemanı olarak iş yaşamını devam ettiren Ben Fero; rap müzik dünyasına kısa sürede popülerliğe ulaştı.

Rapçi Ben Fero'nun babası Trabzonlu annesi ise Sivaslı. "Mahallemiz Esmer", "Kimlerdensin", "3-2-1", "Babafingo", "Demet Akalın ve Biladerim İçin" gibi parçaları seslendiren Ben Fero, bazı kliplerinde 26 milyonu aşan izlenme rakamlarına ulaştı. Yine kendisi gibi rap müziğin önemli isimleri arasında gösterilen Ezhel'e olan yakınlığı ile biliniyor.