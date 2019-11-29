Şarkı ve kliplerinde gençlere kötü örnek olduğu söylenen Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı
Mahallemiz Esmer şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurduktan sonra Demet Akalın'la klip çeken rapçi Ben Fero, şarkı ve kliplerinde gençlere kötü örnek olduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi. Ünlü rapçi hakkında soruşturma başlatıldı.
Mahallemiz Esmer şarkısıyla tanınan ve sonrasında Demet Akalın'ın ismini verdiği şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran rapçi Ben Fero hakkında alkol ve sigaraya özendirme suçundan soruşturma başlatıldı.
GENÇLERE KÖTÜ ÖRNEK Mİ OLUYOR?
Sabah'ta yer alan habere göre: Şarkıları ve kliplerinde alkol ve sigara tüketimini özendiren unsurlar bulunduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi. Bir vatandaş; Ben Fero'nun klipleriyle gençlere kötü örnek olduğunu iddia etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şikayette; Ben Fero'nun bir şarkısında 'Ben p..çim' dediği, bir klibinde içki şişesini kafasına diktiği, parçalarının hakaret ve tehdit içerdiği belirtildi. Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı.
BEN FERO KİMDİR?
Ben Fero yani gerçek ismi ile Ferhat Yılmaz 1991 yılında Almanya'nın Bonn kentinde dünyaya geldi. Kariyerinin ilk aşamalarında özel sektörde satış elemanı olarak iş yaşamını devam ettiren Ben Fero; rap müzik dünyasına kısa sürede popülerliğe ulaştı.
Rapçi Ben Fero'nun babası Trabzonlu annesi ise Sivaslı. "Mahallemiz Esmer", "Kimlerdensin", "3-2-1", "Babafingo", "Demet Akalın ve Biladerim İçin" gibi parçaları seslendiren Ben Fero, bazı kliplerinde 26 milyonu aşan izlenme rakamlarına ulaştı. Yine kendisi gibi rap müziğin önemli isimleri arasında gösterilen Ezhel'e olan yakınlığı ile biliniyor.
Haber Videosu: Ben Fero'ya kötü haber: Hakkında soruşturma başlatıldı
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abi türkiyede sorun sıkıntımı kalmadı yapmayın allah aşkına, adam müzik yapıyor gayette iyi yapıyor. eğer birşeyler daha iyi olsun istiyorsanız liselerde okullarda dönen uyuşturucu alkol sigaraya savaş açın , çocuklarınızı sizler iyi yetiştirin , saygıyı sizler gösterin ki onlar da etkilenmesinler kliplerden. sen 18 yaşındaki çocuğunu gece partilerine gönderip sonra da çocuğum kliplerden etkileniyor dersen bu bence çok saçma olur.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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şunların tipi sadece benim mi midemi bulandırıyo acaba ıiyyyyCevap Yaz Yayından Kaldır
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şunları da sanatçı diye ekranlara getirene bilmem ki ne desek. sanat bu mu dur ya. bu mu sanat.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ne tür insanlara kaldık ki bunları da artık normalleştirmeye çalışıyorlar. .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır