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Sarıyer'den kar manzaraları böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Hasan Zahid Ezim - Güncel
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Sarıyer'den kar manzaraları böyle görüntülendiİSTANBUL İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Sarıyer beyaz örtüyle kaplandı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'den kar manzaraları böyle görüntülendi

İSTANBUL İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Sarıyer beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya çıkan kartpostallık manzara drone ile görüntülendi.

İstanbul'u etkili olan kar yağışının ardından mega kent adeta beyaza büründü. Sarıyer'de ormanlık alanlarda ise ortaya çıkan muhteşem manzara görenleri mest etti. Ormanlık alanda ortaya çıkan kartpostallık görüntü drone ile görüntülendi.

Sarıyer'den kar manzaraları böyle görüntülendi

Sarıyer'den kar manzaraları böyle görüntülendi

Sarıyer'den kar manzaraları böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Güncel

İstanbul, Sarıyer, Drone, kar, Güncel, Haberler

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