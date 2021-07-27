Sarıyer'deki kadın cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! İsyan ettiren durumun tek sebebi var

Bir girişimcinin bittiği andır! Hepsini açtığı çukura gömdü, 500 bin TL kaybı var

Sarıyer'deki kadın cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi Sarıyer Bahçeköy'de evinde birlikte eğlendikleri kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sarıyer'deki kadın cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Sarıyer Bahçeköy'de evinde birlikte eğlendikleri kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı ifadesinde susma hakkımı kullanırken, kadının darp sonucu kan kaybından öldüğü ortaya çıktı.

Sarıyer Bahçeköy Merkez Mahallesi Serhatter Sokak'ta bir binadaki dairede öldürülen Fatma Keke'nin darp edildiği bu sebepten dolayı kan kaybından öldüğü ortaya çıktı. Zanlı Özer Ağaoğlu ise, Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Susma hakkını kullanan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim