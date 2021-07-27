Sarıyer'deki kadın cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıyer'deki kadın cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'deki kadın cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi Sarıyer Bahçeköy'de evinde birlikte eğlendikleri kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sarıyer'deki kadın cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Sarıyer Bahçeköy'de evinde birlikte eğlendikleri kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı ifadesinde susma hakkımı kullanırken, kadının darp sonucu kan kaybından öldüğü ortaya çıktı.

Sarıyer Bahçeköy Merkez Mahallesi Serhatter Sokak'ta bir binadaki dairede öldürülen Fatma Keke'nin darp edildiği bu sebepten dolayı kan kaybından öldüğü ortaya çıktı. Zanlı Özer Ağaoğlu ise, Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Susma hakkını kullanan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sarıyer'deki kadın cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi
Sarıyer'deki kadın cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi
Sarıyer'deki kadın cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi
Sarıyer'deki kadın cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

Birlikte eğlendiği kadını öldüren evli adam, saklandığı delikte yakayı ele verdi
Birlikte eğlendiği kadını öldüren evli adam, saklandığı delikte yakayı ele verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Fazıl Küçük Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Gülşen Reynmen Bülent Serttaş Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Mesut Özil Serdar Aziz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarıyer'deki kadın cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 13:18:29. #1.14#

title