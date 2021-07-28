Sarıyer'deki kadın cinayetinin katil zanlısı tutuklandı
Sarıyer'deki kadın cinayetinin katil zanlısı tutuklandı Sarıyer Bahçeköy'de evinde Fatma Keke'yi öldürdüğü iddia edilen zanlı Özer Ağaoğlu tutuklandı.
Sarıyer'deki kadın cinayetinin katil zanlısı tutuklandı
İSTANBUL - Sarıyer Bahçeköy'de evinde Fatma Keke'yi öldürdüğü iddia edilen zanlı Özer Ağaoğlu tutuklandı.
Sarıyer Bahçeköy'de evinde Fatma Keke'yi öldürdüğü iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş, kadının darp sonucu kan kaybından öldüğü ortaya çıkmıştı. Cinayet zanlısı Özer Ağaoğlu, çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim