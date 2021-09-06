Son dakika haber | SARIYER'DE YAĞMURUN KAYGANLAŞTIRDIĞI YOLDA KAZA: 3 YARALI
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Son dakika haber | SARIYER'DE YAĞMURUN KAYGANLAŞTIRDIĞI YOLDA KAZA: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: SARIYER'de yabancı plakalı bir otomobil sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja hızla girince kontrolü kaybetti.

SARIYER'de yabancı plakalı bir otomobil sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja hızla girince kontrolü kaybetti. Kayarak karşı şeride geçen otomobil, bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil başka bir hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Büyükdere Bahçeköy Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Ömer K.'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja hızla girince kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritten gelen ve Yılmaz A.'nın kullandığı 34 TD 8942 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Ardından 34 DYP 706 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Ömer K. 'Araç kaydı, kayınca da bu taraftan gelen araçla ister istemez çarpıştık. Yağmurdu, o anda herhalde frene bastım kaydı, karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştık. Sonra benim aracım döndü. Dönünce de diğer araca vurdum. İsteyerek olan bir şey değildi" şeklinde konuştu.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Son dakika haber | SARIYER'DE YAĞMURUN KAYGANLAŞTIRDIĞI YOLDA KAZA: 3 YARALI
Son dakika haber | SARIYER'DE YAĞMURUN KAYGANLAŞTIRDIĞI YOLDA KAZA: 3 YARALI
Son dakika haber | SARIYER'DE YAĞMURUN KAYGANLAŞTIRDIĞI YOLDA KAZA: 3 YARALI
Son dakika haber | SARIYER'DE YAĞMURUN KAYGANLAŞTIRDIĞI YOLDA KAZA: 3 YARALI
Son dakika haber | SARIYER'DE YAĞMURUN KAYGANLAŞTIRDIĞI YOLDA KAZA: 3 YARALI
Son dakika haber | SARIYER'DE YAĞMURUN KAYGANLAŞTIRDIĞI YOLDA KAZA: 3 YARALI
Son dakika haber | SARIYER'DE YAĞMURUN KAYGANLAŞTIRDIĞI YOLDA KAZA: 3 YARALI
Son dakika haber | SARIYER'DE YAĞMURUN KAYGANLAŞTIRDIĞI YOLDA KAZA: 3 YARALI
Son dakika haber | SARIYER'DE YAĞMURUN KAYGANLAŞTIRDIĞI YOLDA KAZA: 3 YARALI
Son dakika haber | SARIYER'DE YAĞMURUN KAYGANLAŞTIRDIĞI YOLDA KAZA: 3 YARALI
Son dakika haber | SARIYER'DE YAĞMURUN KAYGANLAŞTIRDIĞI YOLDA KAZA: 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber | SARIYER'DE YAĞMURUN KAYGANLAŞTIRDIĞI YOLDA KAZA: 3 YARALI - Haberler
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