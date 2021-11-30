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Sarıyer'de uçan çatının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sarıyer'de uçan çatının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Sarıyer'de uçan çatının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı Sarıyer'de dün akşam uçan çatının hasar verdiği yerler gün ağarınca ortaya çıktı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de uçan çatının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

İSTANBUL - Sarıyer'de dün akşam uçan çatının hasar verdiği yerler gün ağarınca ortaya çıktı. Çok sayıda tahta parçası yerlerde gözükürken, elektrik direği ise adeta yamulmuş bir şekilde duruyor.

Dün, sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan lodos, hayatı felç etti. Çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü. Sarıyer Reşitpaşa'da ise, dün dün akşam 20.00 sıralarında lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçmuştu. Çatının yere düşürmesiyle beraber 4 araç çatının altında kalmıştı. Gelen itfaiye ve elektrik ekipleri hemen çalışmalara başladı. Çatı yerinden kaldırılırken, elektrik hattı kesildi. Gün ağarınca yaşanan olayın hasarı ortaya çıktı. Çok sayıda tahta parçası yerlerde gözükürken, elektrik direği ise adeta yamulmuş bir şekilde duruyor.

Lodostan dükkanı zarar gören Cafer Demir, "Olay saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Ani bir fırtına geldi o fırtınada bende dükkanda olduğum için bir anda çıktım baktım çatı olduğu gibi uçmuş. Hemen gençleri aradım arabaları gelin alın diye. Çatı olduğu gibi uçtu bu arada nereden baksan 120 130 bin lira zararımız var" dedi.

Sarıyer'de uçan çatının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Sarıyer'de uçan çatının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Sarıyer'de uçan çatının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Sarıyer'de uçan çatının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Sarıyer'de uçan çatının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

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