Sarıyer'de ticari araç ile kargo aracı çarpıştı: Baba oğul yaralandı - Haberler
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Sarıyer'de ticari araç ile kargo aracı çarpıştı: Baba oğul yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de ticari araç ile kargo aracı çarpıştı: Baba oğul yaralandı Sarıyer'de ticari araç kavşaktan dönmek isterken karşıdan gelen kargo aracı çarpıştı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de ticari araç ile kargo aracı çarpıştı: Baba oğul yaralandı

İSTANBUL - Sarıyer'de ticari araç kavşaktan dönmek isterken karşıdan gelen kargo aracı çarpıştı. Kaza sonucu yan yatan ticari araçta bulunan baba ve oğul yaralandı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Sarıyer Cendere Caddesi'nde 17.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bileğiyle göre, 34 DU 9613 plakalı aracın yönetimindeki Özcan Keskin, Kemerburgaz tarafından gelerek kavşaktan dönmek istedi. O şurada yolun karşısından gelen kargo aracı, ticari araca süratli bir şekilde çarptı. Çarpmanın şiddeti ile ticari araç yan yattı. Durumu gören çevredekiler hemen 112 ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, aracın içinde sıkışan Özcan Keskin ve oğlu Ege Keskini çıkartarak Ambulansa bindirdi. Yaralanan baba ve oğul hastaneye kaldırırken araç çekici tarafından götürüldü.

Sarıyer'de ticari araç ile kargo aracı çarpıştı: Baba oğul yaralandı

Sarıyer'de ticari araç ile kargo aracı çarpıştı: Baba oğul yaralandı

Sarıyer'de ticari araç ile kargo aracı çarpıştı: Baba oğul yaralandı

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