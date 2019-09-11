Sarıyer'de su borusu patladı, sürücüler krizi fırsata çevirdi
İstanbul Sarıyer'de henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayan itfaiyeye ait vanadan akan suyu gören vatandaşlar, suyun önünde manevra yaparak araçlarını yıkadı.
Sarıyer'de patlayan itfaiye su vanasından fışkıran tazyikli suyu gören bazı araç sahipleri bu durumu fırsata çevirdi. İlginç görüntülerin yaşandığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
SOKAK SULAR İÇİNDE KALDI
Sarıyer'de dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda Polatlı Mahallesi üzerinde bulunan itfaiye su vanası henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlayan su vanasından fışkıran su ise sokağa aktı.
MANEVRA YAPIP ARAÇLARINI YIKADILAR
Tazyikli suyu gören bazı araç sahipleri ise bu durumu fırsata çevirdi. Cadde üzerine akan suyu gören araç sahipleri sırayla suyun önünde manevra yaparak araçlarını yıkadı. Caddeye akan suyu araçlarını yıkayarak değerlendiren sürücülerin o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.