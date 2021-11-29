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Sarıyer'de okul servis araçlarına yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sarıyer'de okul servis araçlarına yönelik denetim

Sarıyer'de trafik ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de trafik ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Sürücülerin tek tek evrakları kontrol edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, haftanın ilk iş gününde Sarıyer'de okul servis araçlarına yönelik denetimi gerçekleştirildi.

Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde yapılan denetimlerde servis araçları tek tek durduruldu. Servis şoförlerinin evrakları kontrol eden ekipler, şoförle Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Denetimler sırasında şoförlerin evrakları da kontrol edildi. Evraklarında eksik bulunan sürücülere ceza uygulandı. - İSTANBUL

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