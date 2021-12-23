Sarıyer'de lapa lapa kar yağdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıyer'de lapa lapa kar yağdı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | Genel

Sarıyer'de lapa lapa kar yağdı İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı birçok ilçede etkili oldu.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de lapa lapa kar yağdı

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı birçok ilçede etkili oldu. Sarıyer'de lapa lapa yağan kar İstanbul Boğazı'nı beyaza büründü.

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün bazı bölgelerde şiddetlendi. Sarıyer'de lapa lapa yağan karın etkisiyle İstanbul Boğazı beyaza büründü.

Sarıyer'de lapa lapa kar yağdı

Sarıyer'de lapa lapa kar yağdı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title