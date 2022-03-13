SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de karlı havada vatandaşlar yürüyüş ve koşu yaptı

İSTANBUL Sarıyer'de beyaz örtüye uyanan vatandaşlar, karla kaplı araçlarını üzerini temizledi. Sahil kenarında da bazı vatandaşların yürüyüş ve koşu yaptığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da üç gündür kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sarıyer'de vatandaşlar beyaz örtüye uyandı. Araçların üzeri karla kaplandı. Bazı vatandaşlar iş yerlerinin önünü temizlerken, bazıları da araçlarının üzerini temizlemeye çalıştı. Kimi vatandaşlarda yürüyüş yapıp koştuğu görüldü.